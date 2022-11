Messi vẫn là “thỏi nam châm” hút nhất World Cup 2022

Số người đăng ký vào mua vé để xem Messi là nhu cầu số 1. CEO Nasser Al Khater của ban tổ chức chủ nhà Qatar tiết lộ với báo chí rằng giới hâm mộ khao khát vào xem Messi thi đấu là nguyên nhân dẫn đến “cháy vé” hai trận đấu trên.

Còn nói về nguyên nhân trận Argentina gặp Ba Lan là cuộc so kè của hai siêu tiền đạo Lewandowski và Messi không sốt vé, ông Khater cho biết vài thông tin rằng người Qatar, Trung Đông, các nước láng giềng và du khách không thích đội Ba Lan. Đội bóng này đã may mắn khi Nga bị FIFA loại khỏi vòng play off rồi sau đó Ba Lan gặp nhiều may mắn mới có suất chơi.

Messi vô địch Copa America cùng đồng đội Argentina. Ảnh: GETTY

Ban tổ chức FIFA và chủ nhà Qatar cũng đã bố trí trận Argentina - Mexico, Argentina - Saudi Arabia thi đấu ở sân lớn nhất là sân Lusail có sức chứa 80.000 người, đây cũng là nơi diễn ra trận khai mạc và chung kết World Cup 2022. Vé xem các trận vòng chung kết World Cup 2022 được Qatar mở bán trực tuyến từ hồi đầu năm nay và hai trận đấu trên đã cháy vé từ rất lâu.

FIFA tiết lộ trong tháng 8 này, Qatar đã bán 2,45 triệu vé. Theo nhận định của CEO Nasser Al Khater thì World Cup 2022 lần đầu tiên diễn ra ở một quốc gia Ả-Rập đang hứa hẹn chuỗi ngày lễ hội đầy vui vẻ và thành công. Có tổng cộng 3,2 triệu vé cho các trận vòng chung kết được bán và hơn 1 triệu vé dành cho các nhà tài trợ, đối tác của FIFA và các đối tác khác của giải đấu.

Ngoài những trận đấu trên có “dính” Argentina của Messi thì các trận có các đội tuyển Qatar, Mỹ, Anh, Saudi Arabia, Pháp, Brazil, Đức đều có nhu cầu vé của người xem rất cao.

Một thông tin khác vừa cho biết chủ nhà Qatar cũng vừa đạt được thỏa thuận với quốc gia láng giềng là Pakistan. Theo đó, Pakistan và Qatar ký một hiệp ước trợ giúp, với việc quân đội Pakistan sẽ được đưa sang Qatar số lượng lớn để trợ giúp công tác an ninh cho Qatar mùa World Cup vì nơi đây có quân nhân và cảnh sát rất ít.

Đây là nỗ lực đạt được của hai quốc gia qua nhiều vòng thương lượng và đàm phán kỹ lưỡng vài năm qua. Đổi lại, sau khi Pakistan trợ giúp quân đội tham gia gìn giữ an ninh trật tự World Cup 2022 thì đến lượt Qatar sẽ ký kết với Pakistan nhiều hợp đồng cung cấp khí đốt và chuyển giao công nghệ.

Vòng chung kết World Cup 2022 khai mạc ngày 20-11 và bế mạc ngày 18-12.

