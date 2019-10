May mắn nhất Ngoại hạng Anh: Liverpool hưởng lợi, MU quá đen đủi

Thứ Sáu, ngày 18/10/2019 19:06 PM (GMT+7)

Liverpool đã được hưởng lợi nhờ may mắn trong khi MU phần nào gặp "vận đen".

Premier League sẽ bước sang vòng thứ 9 cuối tuần này với trận cầu tâm điểm MU – Liverpool. Đội đầu bảng do HLV Jurgen Klopp dẫn dắt đang có một lực lượng cực mạnh mà chỉ có Man City đối chọi được với họ ở Ngoại hạng Anh, mà City thì đã bị Liverpool bỏ xa 8 điểm vào lúc này.

BXH Premier League nếu các pha bóng may mắn không diễn ra, theo tiến sĩ Thomas Curran

Tuy nhiên Liverpool cũng được yếu tố may mắn trợ giúp đáng kể từ đầu mùa giải. Mới đây Tiến sĩ Thomas Curran của trường Kinh tế học London đã công bố một bảng xếp hạng may mắn ở Premier League để thống kê số điểm mà các CLB Premier League sẽ giành được nếu không có yếu tố may mắn song hành.

Liverpool đang dẫn đầu Premier League với 24 điểm nhưng trên bảng xếp hạng may mắn của tiến sĩ Curran, số điểm thực tế của họ lẽ ra chỉ là 22 xuất phát từ sai lầm của thủ môn Dean Henderson ở trận gặp Sheffield United khi để lọt cú sút của Georginio Wijnaldum. Trong khi đó Man City (16 điểm) lẽ ra phải được 18 điểm nếu trọng tài cho họ một quả penalty xứng đáng ở trận hòa Tottenham 2-2.

Ngoài ra, MU có thể đã đứng thứ 10 nếu như họ không thua Crystal Palace, trận đấu mà lẽ ra trọng tài phải rút thẻ đỏ với Gary Cahill vì từ chối một cơ hội ghi bàn rõ ràng của MU. Bournemouth đang đứng thứ 10 nhưng lẽ ra đã đứng thứ 6 nếu không vì trận hòa West Ham, trận đấu mà họ bị Aaron Cresswell ghi bàn từ một cú sút đổi hướng.

Vậy những đội nào may mắn nhất? Crystal Palace lẽ ra chỉ có 10 điểm thay vì 14, nhưng họ đã thắng MU (như đề cập ở trên) và có được bàn ấn định chiến thắng 2-1 nhờ sự can thiệp của VAR ở trận gặp West Ham. Brighton, Newcastle và Southampton đều đã thắng mỗi đội 1 trận nhờ những pha bóng may mắn.