Martinez chỉ trích lãnh đạo MU, Carragher và Rooney phản ứng gay gắt

Martinez yêu cầu ban lãnh đạo MU đầu tư nhiều hơn

Sau thất bại trước Atletico Madrid ngày 13/10, Lisandro Martinez bày tỏ sự thất vọng về màn trình diễn của MU, đồng thời đặt câu hỏi về chiến lược tăng cường lực lượng của đội bóng.

Trung vệ người Argentina nói: “Trận đấu thực sự rất tệ, rất tệ. Tôi phải kiềm chế bản thân rất nhiều, nhưng đôi khi đó là tấm gương phản chiếu tình trạng của câu lạc bộ chúng tôi hiện nay”.

Martinez cho rằng trách nhiệm không chỉ thuộc về huấn luyện viên hay các cầu thủ trên sân. Anh nhấn mạnh: “Tôi kỳ vọng nhiều hơn, chắc chắn 100%. Tôi kỳ vọng nhiều hơn từ Giám đốc bóng đá của chúng tôi. Tôi phải thành thật. Với tư cách cầu thủ, chúng tôi cũng phải làm tốt hơn”.

Đề cập đến việc bổ sung nhân sự, Martinez tiếp tục: “Mùa giải trước, chúng tôi đã làm mọi thứ và tạo dựng nền tảng để xây dựng một đội bóng xuất sắc. Bây giờ, chúng tôi kỳ vọng nhiều hơn từ những người đứng đầu, từ ban lãnh đạo, để đưa về thêm cầu thủ đủ sức cạnh tranh, bởi nhiều đội bóng khác cũng đã tăng cường lực lượng”.

Đáng chú ý, Martinez cho rằng HLV Michael Carrick đã nỗ lực hết sức, nhưng đội bóng không thể chỉ liên tục thay đổi người dẫn dắt mà bỏ qua những vấn đề khác. Anh đặt câu hỏi: “Các bạn không thể cứ liên tục thay đổi huấn luyện viên. Vậy còn những bộ phận khác thì sao?”.

Jamie Carragher: Phát biểu của Martinez không có lợi cho MU

Cựu hậu vệ Liverpool Jamie Carragher phản đối việc Martinez công khai chỉ trích ban lãnh đạo trong thời điểm MU đang gặp khó khăn.

Bình luận trên CBS Sports, Carragher nhận định: “Điều đó chẳng giúp ích gì cho bất kỳ ai, và trong vài ngày tới, câu chuyện được nhắc đến sẽ chỉ xoay quanh những phát biểu này”.

Ông cũng bác bỏ quan điểm cho rằng MU đã trải qua một mùa giải trước thành công rực rỡ. Carragher nói: “Khi anh ấy nói rằng mùa giải trước chúng ta đã có một mùa giải tuyệt vời, thì thực tế không phải như vậy. Một huấn luyện viên đã bị sa thải trong mùa giải trước”.

Carragher đồng thời cho rằng Martinez cần nhìn lại phong độ cá nhân trước khi chỉ trích chất lượng đội hình. Ông nhấn mạnh: “Tôi nghĩ cậu ấy đã có khởi đầu mùa giải tệ hại. Thực sự rất kém”.

Theo Carragher, việc đưa những bất đồng nội bộ ra trước truyền thông có thể khiến MU tiếp tục bị cuốn vào tranh cãi, thay vì tập trung giải quyết các vấn đề chuyên môn.

Wayne Rooney chỉ trích Martinez đã đi quá giới hạn

Cựu đội trưởng MU Wayne Rooney đưa ra quan điểm vừa thừa nhận một phần lập luận của Martinez, vừa chỉ trích cách trung vệ người Argentina thể hiện quan điểm.

Rooney nói trên Amazon Prime: “Đây là vấn đề khá phức tạp, bởi khi còn thi đấu, tôi luôn nghĩ mình là người thẳng thắn và cầu thủ nào cũng muốn được bày tỏ quan điểm. Tuy nhiên, tôi nghĩ cậu ấy có lẽ đã đi hơi quá xa. Vấn đề đó nên được giữ lại để giải quyết trong nội bộ”.

Rooney thừa nhận MU cần đầu tư thêm, đặc biệt ở hàng công và hàng phòng ngự. Tuy nhiên, ông cho rằng phong độ của Martinez chưa đủ thuyết phục: “Màn trình diễn của cậu ấy chưa đạt yêu cầu”.

Cựu tiền đạo người Anh cũng nhấn mạnh tác động đối với các đồng đội: “Theo tôi, điều đó phần nào thể hiện sự thiếu tôn trọng các đồng đội, bởi cậu ấy đang nói rằng đội bóng không đủ tốt”.

Rooney cho rằng những bất đồng nên được giải quyết thông qua các cuộc trao đổi giữa cầu thủ, huấn luyện viên và ban lãnh đạo, thay vì tạo thêm áp lực bằng những phát biểu công khai.

Michael Carrick kêu gọi toàn đội đoàn kết

Trước những tranh cãi, HLV Michael Carrick cho biết ông chưa xem cuộc phỏng vấn của Martinez và chưa muốn đưa ra đánh giá.

Carrick nói: “Tôi chưa xem cuộc phỏng vấn đó. Sau một trận đấu như thế này, bạn đến đây với mong muốn giành được điều gì đó, rồi cảm thấy thất vọng và có thể bị cảm xúc chi phối. Tôi chưa xem nên đây không phải thời điểm thích hợp để bình luận”.

Nhà cầm quân người Anh nhấn mạnh: “Tất cả chúng tôi đều quan tâm đến đội bóng và thể hiện điều đó theo những cách khác nhau. Nhưng lúc này, điều quan trọng là phải đoàn kết và cùng nhau vượt qua khó khăn”.

Những phát biểu trái chiều cho thấy cuộc tranh luận tại MU không đơn thuần xoay quanh chính sách chuyển nhượng, mà còn liên quan đến trách nhiệm cá nhân và cách xử lý bất đồng nội bộ. Martinez có lý do để yêu cầu đội bóng tăng cường lực lượng, nhưng phản ứng từ Carragher và Rooney cho thấy thời điểm, cách thức phát ngôn cũng có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của tập thể.