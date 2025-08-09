Man City đón tin xấu: Rodri và 3 sao chấn thương, Pep muốn thanh lý bớt

🤕Man City mất Rodri đến giữa tháng 9

HLV Pep Guardiola xác nhận tiền vệ Rodri sẽ phải ngồi ngoài tới giữa tháng 9 sau khi dính chấn thương nặng ở FIFA Club World Cup. Đương kim Quả bóng vàng mới trở lại sân cỏ cuối mùa 2024/25 sau khi bị đứt dây chằng và chỉ kịp ra sân 8 phút ở trận áp chót Premier League. Ở FIFA Club World Cup vừa qua, Rodri đá 4 trận (1 trận đá chính), nhưng tái phát chấn thương háng trong thất bại trước Al Hilal ở vòng 16 đội. Anh vào thay Ilkay Gundogan ở phút 53 nhưng phải rời sân trong hiệp phụ.

Rodri sẽ phải ngồi ngoài tới giữa tháng 9

Phát biểu tại trại tập huấn trước mùa giải, HLV Pep Guardiola cho biết: “Rodri đang tiến triển tốt nhưng chấn thương ở trận gặp Al Hilal là khá nặng. Cậu ấy đã tập tốt hơn trong vài ngày qua, hy vọng sẽ thật sự đạt thể trạng tốt nhất sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia tới (vào tháng 9). Điều quan trọng là cậu ấy không còn đau, vì chúng tôi không muốn Rodri trở lại khi chưa sẵn sàng và có nguy cơ tái phát. Cậu ấy chưa đủ thể lực để đá trọn 90 phút”.

Rodri gia nhập danh sách “bệnh binh” cùng Phil Foden, Josko Gvardiol và Claudio Echeverri, những người đều không sang Italia dự trận giao hữu với Palermo diễn ra vào đêm nay (10/8). Hàng tiền vệ của Man City đang mỏng manh khi Mateo Kovacic và Kalvin Phillips cũng gặp vấn đề sức khỏe, còn Nico O’Reilly bị đau nhẹ nhưng vẫn theo đội sang Italia. Bất chấp điều đó, HLV Pep Guardiola cho biết Man City vẫn đang tìm cách cắt giảm đội hình cồng kềnh trước khi thị trường chuyển nhượng khép lại.

⚠️Pep Guardiola cảnh báo nhiều sao nên ra đi

Chiến lược gia người Tây Ban Nha thẳng thắn nói: “Chúng tôi cần ít cầu thủ hơn một chút. Tôi không thích có quá nhiều người trong đội. Nhiều cầu thủ nên rời đi. Thị trường chuyển nhượng vẫn đang diễn biến mạnh mẽ và sẽ còn nhiều điều xảy ra. Chúng ta sẽ xem mọi chuyện thế nào và cố gắng xử lý tốt nhất có thể”.

Hiện Man City có tới 31 cầu thủ đội một. Trong chuyến du đấu sang Italia để gặp Palermo, đội bóng thành Manchester không có Jack Grealish, Stefan Ortega và James McAtee, những người dự kiến sẽ ra đi trong vài tuần tới. Everton được cho là quan tâm Grealish, còn Nottingham Forest đang dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ McAtee.

Man City sẽ khởi đầu chiến dịch Ngoại hạng Anh bằng chuỗi 3 trận đầy thách thức, lần lượt gặp Wolves, Tottenham và Brighton trước khi bước vào kỳ nghỉ tập trung ĐTQG đầu tiên của mùa giải.