Man City có 98,8% qua vòng bảng Cúp C1, MU - Arsenal cửa đi tiếp ra sao?

Sau lễ bốc thăm chia bảng Champions League 2023/24, các đại diện Ngoại hạng Anh gồm Man City, Arsenal, MU và Newcastle đã xác định được đối thủ.

Tất nhiên, không phải đội nào cũng hài lòng với kết quả bốc thăm, thậm chí Newcastle còn rơi vào "bảng tử thần" cùng Dortmund, AC Milan và PSG trong lần trở lại đấu trường hàng đầu châu Âu cấp câu lạc bộ sau 20 năm.

Bóng đá Anh buồn vui lẫn lộn sau lễ bốc thăm chia bảng Champions League 2023/24

Mới đây, trang The Analyst đã đánh giá thực lực cũng như cơ hội đi tiếp của các câu lạc bộ dựa trên Bảng xếp hạng sức mạnh. Bảng xếp hạng này chấm theo thang điểm từ 0 đến 100, ví dụ Man City được đánh giá là đội mạnh nhất và nhận điểm 100. Không chỉ vậy, nhà đương kim vô địch cũng sở hữu 98,8% cơ hội vượt qua vòng bảng.

Đây là điều dễ hiểu bởi những đối thủ chung bảng Man City gồm RB Leipzig, Red Star Belgrade, Young Boys đều thua xa họ về lực lượng lẫn đẳng cấp.

Khá bất ngờ khi Arsenal xếp hạng 3 với 93,3 điểm sức mạnh và có 87,2% cơ hội đi tiếp, chỉ kém Man City, Bayern Munich (94,6 điểm - 92,5% đi tiếp), thậm chí vượt cả Real Madrid (93,5 điểm - 79,8% đi tiếp). Lần đầu tiên dự Champions League kể từ năm 2017, "Pháo thủ" nằm ở bảng đấu tương đối dễ chịu với Sevilla, PSG, Lens và có thể mơ tới ngôi đầu nếu thi đấu đúng phong độ.

Về phía MU, đội chủ sân Old Trafford được đánh giá có 78,8% cơ hội đi tiếp. Ngoại trừ "ông kẹ" Bayern Munich, những đội còn lại của bảng đấu gồm Galatasaray, FC Copenhagen không phải thách thức quá lớn dành cho thầy trò Erik Ten Hag. The Analyst chấm câu lạc bộ chủ sân Old Trafford 91,5 điểm sức mạnh, xếp thứ 7/32 đội.

Với việc rơi vào "bảng tử thần" cùng Dortmund, AC Milan và PSG, Newcastle được dự đoán chỉ có 58,5 % cơ hội đi tiếp, thấp nhất trong các đại diện Ngoại hạng Anh. Trên thực tế, The Analyst vẫn đánh giá cao "Chích chòe" khi chấm cho họ 91,1 điểm sức mạnh, là đội "sáng cửa" đi tiếp nhất bảng F.

Xếp hạng sức mạnh và cơ hội đi tiếp của các đội ở vòng bảng Champions League

