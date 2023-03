Maguire: "Là hậu vệ ghi bàn số 1 ĐT Anh, tôi chẳng phải chứng minh điều gì"

Trung vệ Harry Maguire đang trải qua hai diễn biến trái ngược trong sự nghiệp của mình. Anh đang trên đường rời khỏi Old Trafford, nhưng lại cũng đang trên đường tới EURO 2024 do được sự tin tưởng của HLV Gareth Southgate ở ĐT Anh. Maguire quan tâm tới cuộc chơi bóng đá mà mình đã dấn thân trong hơn 15 năm qua và do đó không khỏi thấy chạnh lòng vì sự đánh giá của dư luận.

Maguire trong màu áo ĐT Anh

Bất chấp phong độ kém tại MU trong mùa giải 2021/22, Maguire vẫn có suất tới World Cup cùng ĐT Anh và đã thể hiện không tệ dù Anh phải dừng bước ở tứ kết trước đội về ngôi Á quân là Pháp. Anh tiếp tục góp mặt trong trận thắng 2-1 của ĐT Anh trước Italia ở vòng loại EURO hôm thứ Năm vừa qua, và mới đây tờ The Times đã đăng cuộc phỏng vấn với Maguire sau trận đấu.

Trước câu hỏi “Anh có cảm thấy được trân trọng”, Maguire đáp: “Có, với ĐT Anh. Dĩ nhiên mùa trước CLB trải qua nhiều khó khăn nhưng tôi đã chứng tỏ mình với Gareth, ông ấy làm việc với rất nhiều trung vệ nhưng đã chọn tôi bất cứ khi nào tôi có thể góp mặt”.

“Tôi chắc rằng nếu anh hỏi các đồng đội, họ sẽ cho anh biết tôi mang lại cho đội bóng điều gì. Tôi đã ở tuổi 30 và đáng lẽ không cần phải chứng tỏ mình nữa, tôi đã đá hơn 50 trận cho ĐTQG và là hậu vệ ghi bàn nhiều nhất của ĐT Anh. Tôi cũng đã đá gần 200 trận cho MU và đeo băng đội trưởng gần 3 năm tại CLB, nhưng tôi hiểu là đội trưởng của MU tôi sẽ bị soi xét nhiều hơn”.

“Mùa trước tôi đã chơi không tốt, cũng như tất cả các đồng đội khác. Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình là thủ lĩnh ở CLB, không khác gì so với đá cho ĐTQG. Mùa này tôi chưa được đá nhiều như kỳ vọng nhưng tôi nghĩ phong độ của mình ổn, 8 hay 9 trận đá chính gần nhất của tôi MU đều thắng”.

“Nhưng tất nhiên tôi thích được đá cho ĐTQG và tôi chưa bao giờ cảm thấy mình làm cả nước thất vọng. Và thắng được Italia là điều rất ý nghĩa bởi trước đó ĐTQG đã không thắng họ từ tận 1961. Chiến thắng này đánh dấu một buổi tối đặc biệt cho chúng tôi”.

Maguire nâng cúp vô địch League Cup hồi tháng 2

Maguire cũng nhấn mạnh rằng anh vẫn đang đá cho MU và không cảm thấy mình bị lạc lõng. “Tôi đá 2 trận tuần trước và trong tháng qua tôi đá 4 trận đều xuất phát từ đầu. Nhiều đồng đội trong phòng thay đồ còn không được đá nhiều như vậy nên tôi trân trọng cơ hội mà HLV đã trao cho. Hơn nữa HLV đã giúp đội có được tinh thần cạnh tranh mùa này, chúng tôi thúc đẩy lẫn nhau để tiến bộ hơn”, anh nói.

ĐT Anh đã thi đấu tốt dưới thời HLV Southgate nhưng Maguire tin rằng không vô địch EURO 2024 sẽ là một thất bại. “Những giải lớn đôi khi được quyết định chỉ bởi những khác biệt rất nhỏ nhoi. Chúng tôi có thể đối đầu với ĐT Pháp nhưng họ đã cho thấy những năm qua họ có thể giành chức vô địch bởi biết cách tạo ra những khác biệt nhỏ đó, nên chúng tôi phải cố gắng tiến bộ như họ”, Maguire bình luận.

