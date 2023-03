PSG ra giá sốc chiêu mộ Maguire, MU sẵn sàng chia tay "người thừa"

Maguire thường xuyên ngồi trên ghế dự bị tại MU ở mùa giải năm nay. HLV Ten Hag chỉ sử dụng anh ở những phút cuối hay giúp xoay tua đội hình "Quỷ đỏ".

Maguire đang chịu cảnh dự bị mòn mỏi ở MU

Lisandro Martinez và Varane chiếm trọn niềm tin của HLV Ten Hag, do đó rất khó để Maguire tìm được cơ hội đá chính. Nhưng theo thông tin mới nhất từ tờ The Sun, PSG sẽ giúp trung vệ người Anh thoát khỏi quãng thời gian chật vật ở sân Old Trafford.

Cụ thể, theo nguồn tin từ tờ The Sun, PSG vốn dĩ muốn chiêu mộ Maguire ở kỳ chuyển nhượng mùa đông đã qua. Nhưng việc đàm phán kéo dài quá thời hạn quy định khiến việc mua bán giữa PSG và MU chưa thể diễn ra.

Dẫu vậy, PSG không hề từ bỏ Maguire. Họ sẽ chồng 50 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng hè 2023 để đưa cầu thủ 30 tuổi rời khỏi sân Old Trafford.

Sở dĩ PSG mong muốn chiêu mộ Maguire bởi "lão tướng" Ramos đã 36 tuổi. Trung vệ người Tây Ban Nha khó lòng đảm bảo phong độ cao trong thời gian dài nên đội trưởng MU sẽ là phương án thay thế xứng đáng. HLV Christophe Galtier của đội chủ sân Công viên các Hoàng tử cũng mong muốn có Maguire trong đội hình.

Theo truyền thông Anh đưa tin trong thời gian qua, MU đã đưa Maguire vào danh sách thanh lý ở kỳ chuyển nhượng hè 2023. Họ chấp nhận bán lỗ ngôi sao này, khi cách đây 4 năm từng chiêu mộ anh từ Leicester với mức giá 80 triệu bảng.

Dẫu vậy, nếu PSG và MU đồng ý với mức giá 50 triệu bảng về trường hợp của Maguire, đó vẫn là con số không tồi đối với nửa đỏ thành Manchester. Hiện cầu thủ sinh năm 1993 được trang Transfermarkt định giá chưa đến 30 triệu bảng.

Maguire còn hợp đồng đến hè năm 2025 với MU. Anh nhận mức lương 190.000 bảng/tuần. PSG cần đáp ứng con số tương tự nếu muốn Maguire gật đầu đến nước Pháp. Với đội bóng giàu có như PSG, đây không phải vấn đề lớn.

