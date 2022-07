Lộ lý do MU - Ten Hag tiếp tục tin vào Maguire, “lính mới” Martinez chưa chắc suất

HLV trưởng Erik Ten Hag đã tiếp tục đặt niềm tin vào Harry Maguire khi giữ nguyên băng thủ quân của trung vệ người Anh, bất chấp phong độ của Maguire khá tệ trong mùa 2021/22. Trong một mùa giải MU chỉ về đích thứ 6, Maguire được xem là cầu thủ chơi tồi nhất với nhiều lỗi phòng ngự nghiêm trọng.

Maguire vẫn được giữ băng đội trưởng MU theo quyết định của HLV Erik Ten Hag

Theo tờ The Athletic, sau khi bắt đầu làm việc cho MU Ten Hag và các cộng sự đã nhanh chóng truy lục lại băng hình của đội bóng trong 2 mùa giải gần nhất để nghiên cứu mọi khía cạnh. Hàng phòng ngự tất nhiên được quan sát, nhưng cũng qua quá trình phân tích Ten Hag đã xác định rằng vị trí trung vệ của Maguire lại không phải là vấn đề.

Nguồn tin cho biết với Maguire trong đội hình MU đã có số trận giữ sạch lưới nhiều thứ 2 cả châu Âu trong mùa 2020/21 nên việc sa sút mùa kế tiếp không thể đổ cho mình anh, khi đá bên cạnh Maguire ở mùa 2021/22 vẫn là những gương mặt cũ. Khả năng bọc lót tình huống của các tiền vệ, cũng như cách các hậu vệ biên chọn vị trí, mới là điều Ten Hag cần chấn chỉnh và ông quyết định sẽ thử tập lại cho hàng phòng ngự.

Một yếu tố không kém phần quan trọng là trong các băng hình, Ten Hag bị ấn tượng bởi khả năng phát triển bóng của Maguire nhất trong các trung vệ. Thông số này của Victor Lindelof và Raphael Varane đều khá khiêm tốn trong khi Maguire lại làm tốt nhất, thậm chí không chỉ so với các đồng đội mà cả so với Premier League.

Maguire vượt qua giữa sân để phát triển bóng cho MU trước Crystal Palace

Kể từ khi gia nhập MU vào mùa hè 2019, Maguire là trung vệ có số đường chuyền thành công vào khu vực 40m cuối phần sân đối phương nhất tại giải Ngoại hạng Anh với 687 đường chuyền. Aymeric Laporte (667), Antonio Rudiger (638) và Virgil Van Dijk (439) đều xếp sau dù bọn họ đều được đánh giá có mùa qua chơi tốt hơn Maguire về mọi mặt. Maguire bên cạnh đó cũng thường xuyên cầm bóng vượt qua vạch giữa sân để hút đối phương về phía mình.

Với lối chơi của các đội do Ten Hag dẫn dắt dựa vào khả năng xử lý bóng tốt của các trung vệ, Maguire do đó vẫn sẽ được tin dùng và ngay cả tân binh Lisandro Martinez cũng chưa chắc sẽ được lựa chọn đá chính ngay đầu mùa do anh đá trung vệ lệch trái như Maguire.

Trong trận thắng Crystal Palace vừa qua, Maguire đã thể hiện khá tốt dù nhận nhiều tiếng la ó từ khán giả. Anh xử lý bóng rất tự tin và có một tình huống ngăn chặn cầu thủ Palace dứt điểm nguy hiểm ở hiệp 1 sau khi Lindelof đã bị vượt qua. Bàn thắng thứ 3 của MU do công của Jadon Sancho xuất phát từ một tình huống Maguire và hàng thủ MU đã thoát pressing rất tốt để châm ngòi cho đợt phản công.

Fernandes hào hứng muốn gặp Eriksen Bruno Fernandes cho biết anh đang rất mong được sớm gặp đồng đội mới Christian Eriksen sau khi tân binh người Đan Mạch ký với MU. Vị trí thi đấu của họ được cho là giống nhau nên có thể là đối thủ cạnh tranh, nhưng Fernandes không nghĩ vậy. “Tôi luôn học hỏi từ những người đá cùng vị trí và tôi biết Christian là một cầu thủ tuyệt vời. Tôi rất mong chờ được gặp gỡ, học hỏi và thi đấu cùng anh ấy vì tôi nghĩ những cầu thủ giỏi nhất sẽ giúp mình giỏi lên”, Fernandes bình luận.

