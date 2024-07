Lộ diện HLV dẫn dắt ĐT Anh thay Southgate, dự kiến tháng 10 công bố

HLV Gareth Southgate từ chức ĐT Anh sau thành tích đoạt ngôi Á quân EURO 2024 và vị trí HLV trưởng bỏ trống đang gây rất nhiều tò mò với dư luận.

Đã có nhiều nhà cầm quân tiếng tăm được đồn nằm trong danh sách ứng cử viên của LĐBĐ Anh (FA) nhưng cho tới lúc này FA chưa công bố ai cả, họ để HLV trưởng tuyển U21 Lee Carsley tạm quyền nhân lúc tìm kiếm người kế vị.

BBC Sports cho biết FA sẽ đàm phán với Graham Potter và nếu được, họ sẽ chờ sang tháng 10 để bổ nhiệm cựu HLV trưởng của Chelsea

Và theo hãng BBC, nhiều khả năng ĐT Anh phải tận tháng 10 tới mới có HLV trưởng chính thức tiếp theo. Không phải vì quá trình chọn người sẽ mất nhiều thời gian, mà bởi FA đã chọn được người thay thế mà họ ưng ý nhất và đang xúc tiến đàm phán. Nhưng những ràng buộc sẽ khiến HLV đó không thể nhận việc cho tới tháng 10.

Trong các ứng cử viên, FA xem xét chọn HLV Graham Potter làm người tiếp theo đảm nhiệm gánh nặng dẫn dắt ĐTQG. Potter đã thất nghiệp từ năm ngoái sau khi bị Chelsea sa thải và ông đến giờ vẫn chưa kiếm việc ở CLB mới nào, dù được Ajax mời, thậm chí từng có tên trong danh sách của Manchester United. Lý do là bởi Potter lúc này vẫn đang ăn lương của Chelsea.

BBC xác nhận con số mà Potter được trả cho hợp đồng với Chelsea là 200.000 bảng/tuần và sẽ thanh toán hết vào tháng 10 tới đây. Như vậy Potter không có lý do gì để kiếm việc mới, ông được đút túi tiền lương cao gần gấp đôi những gì Gareth Southgate được trả cho công việc dẫn dắt ĐT Anh. Thế nên nếu chọn Potter, FA sẽ phải chờ đến khi Potter nhận hết tiền của Chelsea để được ông nhận lời.

Nguồn tin cho biết FA vẫn chưa chốt Potter do việc đàm phán vẫn đang diễn ra và họ bỏ ngỏ khả năng chào đón Mauricio Pochettino, một HLV khác đã bị Chelsea cho nghỉ việc. Cả hai HLV dù đều bị sa thải ở tại Chelsea nhưng xét theo bối cảnh điều đó là dễ hiểu do sự biến đổi chóng mặt ở “The Blues” một khi tỷ phú Roman Abramovich ra đi, cả Potter và Pochettino vẫn có uy tín lớn do những thành quả gặt hái ở các CLB trước đó.

