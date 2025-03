Liverpool gặp may khi chưa gia hạn với Salah: Khó lường nếu tốn quá nhiều tiền

Chỉ trong vòng hai tuần, mùa giải của Liverpool đã chuyển từ sự lạc quan sang nỗi thất vọng. Đội chủ sân Anfield giờ chỉ còn danh hiệu duy nhất có thể giành được là Premier League. Cách họ bị loại khỏi Champions League và thất bại trong trận chung kết League Cup không khỏi khiến người hâm mộ lo lắng.

Salah không còn hiệu quả trong những trận đã qua

Một trong những mối lo lớn nhất đến từ Mohamed Salah. Anh không ghi bàn trong hai lượt trận gặp PSG, thậm chí không có pha dứt điểm nào trước Newcastle. Hai bàn thắng vào lưới Southampton đều đến từ chấm phạt đền, trong đó Darwin Nunez đóng vai trò quan trọng hơn.

Dư luận đã bàn về khả năng sa sút của Salah trong tháng ăn chay Ramadan. Tuy nhiên, nếu đó là lý do, tại sao Ousmane Dembélé không bị ảnh hưởng? Vì sao Karim Benzema khi còn ở Real Madrid thậm chí còn chơi tốt hơn trong tháng ăn chay? Rõ ràng, vấn đề của Salah không nằm ở chế độ dinh dưỡng, và đây cũng chính là lý do Liverpool vẫn do dự trong việc gia hạn hợp đồng với anh.

Hợp đồng của Salah sẽ hết hạn sau mùa giải này. Theo nhiều nguồn tin, Liverpool đã đưa ra một lời đề nghị, nhưng không được Salah chấp thuận. Gần đây, bức tranh tài chính của CLB đã trở nên rõ ràng hơn, lý giải vì sao Liverpool đang do dự chuyện gia hạn không chỉ với Salah, mà còn với Virgil van Dijk và Trent Alexander-Arnold.

Quỹ lương của Liverpool đã tăng đều theo từng năm. Khi Jurgen Klopp đến, đội bóng chỉ trả 166 triệu bảng tiền lương cho cầu thủ. Con số này tăng lên 310 triệu bảng vào năm 2019 – thời điểm họ vô địch Champions League, giảm nhẹ vào năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trước khi tiếp tục leo thang trong ba năm qua. Ở mùa giải 2023/24, quỹ lương của Liverpool đã đạt 386 triệu bảng – mức cao nhất trong lịch sử CLB và cũng là một trong những quỹ lương lớn nhất thế giới.

Sự sa sút tất yếu

Trong ba trụ cột sắp đáo hạn hợp đồng, Salah có vẻ là người bị ảnh hưởng nhiều nhất về mặt thể chất. Tốc độ bùng nổ của anh không còn như trước. Trong hai trận gặp PSG, Nuno Mendes đã dễ dàng bắt chặt Salah. Ở Premier League, nhiều hậu vệ trái cũng có thể hóa giải anh bằng cách đọc trước những pha cắt vào trung lộ và sút bằng chân trái quen thuộc.

Tỷ lệ qua người thành công của Salah ở Premier League Mùa giải Tỷ lệ % 2021/22 42,9% 2022/23 42,7% 2023/24 37,8% 2024/25 35,1%

Tỷ lệ qua người thành công của Salah đã giảm đáng kể trong hai mùa giải gần nhất. Trước đây, con số này luôn duy trì trên 40%, nhưng mùa trước giảm xuống 37,8%, và mùa này chỉ còn 35,1%. Ngay cả khi không nhìn vào số liệu, chỉ cần quan sát cách anh thi đấu cũng đủ thấy Salah giờ đây dựa nhiều hơn vào khả năng chọn vị trí thông minh, thay vì những pha đột phá tốc độ.

Salah tỏ ra quá kém hiệu quả trước Dan Burn, trước đó anh cũng mờ nhạt khi đối đầu Nuno Mendes

Các đối thủ giờ đã đặc biệt chú ý đến Salah, khiến anh khó lòng thoát khỏi sự kèm cặp. Newcastle dùng Dan Burn theo kèm, và mỗi lần Salah phải quay lưng khống chế bóng, Burn đều dễ dàng chiếm ưu thế nhờ thể hình vượt trội. Trong khi đó, Nuno Mendes là một trong những hậu vệ biên nhanh nhất châu Âu. Ngay cả tại Premier League, những hậu vệ như Antonee Robinson hay Milos Kerkez cũng từng phong tỏa được Salah.

Mùa này, Salah chơi hay nhất khi có Alexander-Arnold và Cody Gakpo trên sân. Khả năng hỗ trợ tấn công bên cánh phải của Alexander-Arnold đã quá nổi tiếng, trong khi những pha cứa lòng bằng chân trái của Salah thường tạo cơ hội ngon ăn cho Gakpo. Tuy nhiên, cả hai cầu thủ này đều vắng mặt trong trận chung kết League Cup, và Gakpo cũng không có thể trạng tốt nhất trong hai trận đấu với PSG.

Liverpool vì vậy đang tỏ ra thận trọng trong việc gia hạn hợp đồng với Salah. Họ không chỉ lo lắng về quỹ lương ngày càng phình to, mà còn nhận thấy rằng anh sẽ khó duy trì phong độ đỉnh cao trong những năm tới. Do đó, sự cân nhắc kỹ càng của ban lãnh đạo Liverpool là hoàn toàn có cơ sở.