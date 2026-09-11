Lịch thi đấu League Cup Anh 2026/2027 mới nhất
Trân trọng giới thiệu tới độc giả lịch thi đấu League Cup Anh mùa 2026/2027.
|
Thời gian
|
Trận đấu
|
Trực tiếp
|
Vòng 3 (1/16)
|
09/09
01:45
|
Bournemouth
|
4-0
|
Lincoln
|
09/09
01:45
|
Crystal Palace
|
3-0
|
Middlesbrough
|
09/09
01:45
|
Leyton Orient
|
1-3
|
Bradford City
|
09/09
01:45
|
Sunderland
|
1-0
|
Hull
|
09/09
02:00
|
Millwall
|
0-1
|
Newcastle
|
10/09
02:00
|
Chelsea
|
6-3
|
Leeds
|
16/09
01:45
|
Peterborough
|
Barnsley
|
16/09
01:45
|
West Ham
|
Fulham
|
16/09
02:00
|
Ipswich
|
Arsenal
|
16/09
02:00
|
Liverpool
|
Tottenham
|
16/09
02:00
|
Reading
|
Brentford
|
17/09
01:45
|
Everton
|
Wolves
|
17/09
01:45
|
Fleetwood
|
Sheffield United
|
17/09
02:00
|
Coventry
|
Aston Villa
|
17/09
02:00
|
Manchester United
|
Brighton
|
18/09
01:30
|
Manchester City
|
Norwich
|
Vòng 2 (1/32)
|
26/08
01:00
|
Cardiff
|
1-2
|
Norwich
|
26/08
01:30
|
Doncaster
|
1-3
|
Middlesbrough
|
26/08
01:45
|
Watford
|
1-5
|
Peterborough
|
26/08
01:45
|
Barnsley
|
3-2
|
Crewe
|
26/08
01:45
|
Blackburn
|
1-2
|
Sheffield Utd
|
26/08
01:45
|
Blackpool
|
1-4
|
Lincoln
|
26/08
01:45
|
Cambridge Utd
|
0-1
|
Millwall
|
26/08
01:45
|
Fleetwood
|
4-0
|
Shrewsbury
|
26/08
01:45
|
Ipswich
|
3-1
|
Leicester
|
26/08
01:45
|
Plymouth
|
2-4
|
Coventry
|
26/08
01:45
|
Sheffield Wed
|
0-2
|
Wolves
|
26/08
01:45
|
Southampton
|
1-4
|
West Ham
|
26/08
01:45
|
Stevenage
|
0-3
|
Reading
|
26/08
01:45
|
Stoke
|
1-1 (4-5 pen)
|
Hull
|
26/08
01:45
|
Walsall
|
0-0 (5-6 pen)
|
Leyton Orient
|
26/08
02:00
|
Birmingham
|
1-6
|
Brentford
|
26/08
02:00
|
Nottingham
|
0-2
|
Leeds
|
27/08
01:45
|
Bradford City
|
0-0
|
Burnley
|
27/08
01:45
|
Newcastle
|
3-2
|
West Brom
|
27/08
01:45
|
Tottenham
|
5-1
|
Charlton
|
27/08
02:00
|
Preston
|
0-4
|
Everton
|
28/08
01:30
|
Chelsea
|
2-0
|
Luton
|
28/08
02:00
|
Fulham
|
3-0
|
AFC Wimbledon
Những giải đấu, trận đấu bóng đá hấp dẫn sẽ có trong lịch thi đấu bóng đá hôm nay và ngày mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-11/09/2026 10:21 AM (GMT+7)