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Lịch thi đấu League Cup Anh 2026/2027 mới nhất

Sự kiện: Lịch thi đấu bóng đá Man City - Chelsea: 2 "đại gia" quyết đấu

Trân trọng giới thiệu tới độc giả lịch thi đấu League Cup Anh mùa 2026/2027.

   

Thời gian

Trận đấu

Trực tiếp

Vòng 3 (1/16)

09/09

01:45

Bournemouth

4-0

Lincoln

09/09

01:45

Crystal Palace

3-0

Middlesbrough

09/09

01:45

Leyton Orient

1-3

Bradford City

09/09

01:45

Sunderland

1-0

Hull

09/09

02:00

Millwall

0-1

Newcastle

10/09

02:00

Chelsea

6-3

Leeds

16/09

01:45

Peterborough

Barnsley

16/09

01:45

West Ham

Fulham

16/09

02:00

Ipswich

Arsenal

16/09

02:00

Liverpool

Tottenham

16/09

02:00

Reading

Brentford

17/09

01:45

Everton

Wolves

17/09

01:45

Fleetwood

Sheffield United

17/09

02:00

Coventry

Aston Villa

17/09

02:00

Manchester United

Brighton

18/09

01:30

Manchester City

Norwich

Vòng 2 (1/32)

26/08

01:00

Cardiff

1-2

Norwich

26/08

01:30

Doncaster

1-3

Middlesbrough

26/08

01:45

Watford

1-5

Peterborough

26/08

01:45

Barnsley

3-2

Crewe

26/08

01:45

Blackburn

1-2

Sheffield Utd

26/08

01:45

Blackpool

1-4

Lincoln

26/08

01:45

Cambridge Utd

0-1

Millwall

26/08

01:45

Fleetwood

4-0

Shrewsbury

26/08

01:45

Ipswich

3-1

Leicester

26/08

01:45

Plymouth

2-4

Coventry

26/08

01:45

Sheffield Wed

0-2

Wolves

26/08

01:45

Southampton

1-4

West Ham

26/08

01:45

Stevenage

0-3

Reading

26/08

01:45

Stoke

1-1 (4-5 pen)

Hull

26/08

01:45

Walsall

0-0 (5-6 pen)

Leyton Orient

26/08

02:00

Birmingham

1-6

Brentford

26/08

02:00

Nottingham

0-2

Leeds

27/08

01:45

Bradford City

0-0
 

Burnley

27/08

01:45

Newcastle

3-2

West Brom

27/08

01:45

Tottenham

5-1

Charlton

27/08

02:00

Preston

0-4

Everton

28/08

01:30

Chelsea

2-0

Luton

28/08

02:00

Fulham

3-0

AFC Wimbledon

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY MỚI NHẤT: Nóng V-League, Hạng nhất Việt Nam
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY MỚI NHẤT: Nóng V-League, Hạng nhất Việt Nam

Những giải đấu, trận đấu bóng đá hấp dẫn sẽ có trong lịch thi đấu bóng đá hôm nay và ngày mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất.

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Theo Q.H ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/09/2026 10:21 AM (GMT+7)
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