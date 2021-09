Không khí chưa từng có khi ĐT Việt Nam đấu Australia ở Mỹ Đình

Đây là trận đấu khán giả không được phép vào sân, vì thế mà từ sáng 7/9, một nhóm CĐV đội chủ nhà đã được phép vào sân Mỹ Đình căng tấm đại kỳ ở khán đài C.

Các CĐV Việt Nam treo đại kỳ trên sân Mỹ Đình

Đây là hành động rất ý nghĩa của các CĐV với mong muốn tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang Seo trận tiếp đón đối thủ mạnh Australia. Bên cạnh đại kỳ là tấm banner với dòng chữ "Hãy cống hiến hết mình, chúng tôi luôn bên bạn".

Công tác đảm bảo an toàn, phòng chống dịch Covid-19 được VFF đặt lên hàng đầu trong trận tuyển Việt Nam tiếp đón Australia tại Mỹ Đình.

Chuẩn bị cho trận đấu này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt về các vấn đề an toàn, phòng chống dịch Covid-19 cho tất cả các thành viên tham gia trận đấu.

Trận đấu không có khán giả, nhưng vẫn có có lực lượng báo chí, an ninh, y tế, cầu thủ hai đội, trọng tài, quan chức AFC...

Những ai được vào sân làm nhiệm vụ theo khu vực đã được ban tổ chức quy định trên các thẻ ra, thẻ vào, phải được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đảm bảo công tác an ninh, an toàn và phòng chống dịch. Tất cả những người làm nhiệm vụ phục vụ trận đấu thân nhiệt dưới 37,2 độ và phải mang theo các giấy tờ do ban tổ chức cấp, trong đó có giấy xét nghiệm RT-PCR có kết quả âm tính với Covid-19 trong thời hạn 72 giờ khi tới sân thi đấu.’

"Quy trình kiểm soát các lực lượng vào sân làm nhiệm vụ được ban tổ chức phân theo các vòng, nhằm hạn chế tối đa tiếp xúc giữa quan chức, cầu thủ và lực lượng ban tổ chức, phóng viên trên tinh thần chấp hành nghiêm các quy định phòng tránh dịch Covid-19 do Bộ Y tế và chỉ thị của Chính phủ", ông Cao Ngọc Cẩm, Chánh Văn phòng VFF cho biết.

Theo ghi nhận, trước trận đấu nhiều giờ đồng hồ, công tác chuẩn bị của BTC đã được tiến hành khẩn trương, dưới sự giám sát của của FIFA. Tất cả những ai vào sân đều phải qua 3 lớp bảo vệ để kiểm tra thẻ tác nghiệp, giấy chứng nhận kết quả PCR âm tính với Covid-19... Trước đó, VFF và AFC cũng tiến hành chạy thử công nghệ VAR, hệ thống âm thanh, ánh sáng, phòng họp báo...để đảm bảo sẵn sàng cho trận Việt Nam – Australia.

Những hình ảnh lịch sử trên sân Mỹ Đình trước trận Việt Nam - Australia

