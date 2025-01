Khóc cười HLV Shin Tae Yong – Kim Sang Sik: Đua vé World Cup không bằng vô địch AFF Cup

Số phận trái ngược của 2 HLV Hàn Quốc

HLV Kim Sang Sik đã dẫn dắt ĐT Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2024, ông giúp “Những chiến binh Sao vàng” đánh bại kình địch Thái Lan ở cả hai trận chung kết với tổng tỷ số 5-3.

HLV Kim Sang Sik được các học trò công kênh trong màn ăn mừng chức vô địch AFF Cup 2024

Chức vô địch AFF Cup 2024 của ĐT Việt Nam được đánh giá là thuyết phục sau những gì đoàn quân của HLV Kim Sang Sik thể hiện. “Những chiến binh Sao vàng” không thua bất kỳ trận nào trên hành trình lên ngôi, thắng 7 và hòa 1.

Đến hôm 6/1, HLV Kim Sang Sik cùng các học trò trở về Việt Nam trong sự chào đón nồng nhiệt của đông đảo người hâm mộ. Cùng ngày, HLV Shin Tae Yong, đồng hương và cũng là đồng đội cũ của của HLV Kim Sang Sik, bất ngờ bị Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) sa thải.

HLV Shin Tae Yong bị “mất ghế” sau thất bại của Indonesia ở AFF Cup 2024, giải đấu mà họ được đánh giá là ứng viên vô địch. Đội bóng xứ Vạn đảo sớm bị loại ngay từ vòng bảng sau khi để thua 0-1 trước Philippines ngay trên sân nhà ở lượt trận cuối cùng của bảng B.

Đua vé World Cup không bằng vô địch AFF Cup?

Theo báo chí Indonesia, thất bại ở AFF Cup 2024 không phải nguyên nhân duy nhất khiến HLV Shin Tae Yong bị sa thải. Trên thực tế, PSSI đã xem xét tương lai của chiến lược gia người Hàn Quốc vào tháng 10 năm ngoái, sau trận Indonesia để thua Trung Quốc 1-2 ở vòng loại World Cup 2026. Trận đó, nhà cầm quân 54 tuổi đã thực hiện một số thay đổi về đội hình và bị chỉ trích là nguyên nhân dẫn đến thất bại.

HLV Shin Tae Yong bị Indonesia sa thải

Dẫu vậy, việc Indonesia quyết định sa thải HLV Shin Tae Yong vào thời điểm này vẫn là điều khá bất ngờ. Lý do bởi Indonesia thực tế vẫn còn nguyên cơ hội giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Đội bóng xứ Vạn đảo đang đứng thứ ba bảng C với 6 điểm, chỉ kém 1 điểm so với đội nhì bảng Australia.

Trong hơn 5 năm qua, HLV Shin Tae Yong đã giúp Indonesia đạt được những thành tích đáng chú ý như vào đến chung kết AFF Cup 2020, giành vị trí á quân U23 Đông Nam Á 2023, vào đến bán kết U23 châu Á 2024 và đặc biệt là lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng loại thứ ba World Cup.

Còn một điều nữa, Indonesia dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Hàn Quốc đã tăng tới 50 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Nhưng sau tất cả, HLV Shin Tae Yong vẫn không mang về được 1 danh hiệu nào cho bóng đá xứ Vạn đảo. Đó là nỗi buồn khó nuốt trôi với giới quản lý bóng đá ở Indonesia. Vì vậy, dù Shin Tae Yong đã tạo dấu ấn ở ĐT Indonesia, đã tạo nên bước ngoặt cho đội bóng xứ Vạn đảo, ông cũng bị loại khỏi cuộc chơi theo cách đầy bất ngờ.

Trong khi đó, HLV Kim Sang Sik được bổ nhiệm dẫn dắt ĐT Việt Nam vào tháng 5 năm ngoái. Ông giúp “Những chiến binh Sao vàng” trở thành nhà vô địch Đông Nam Á chỉ sau 8 tháng nắm quyền. Danh hiệu AFF Cup 2024 có thể xem là pha “xoay chuyển tình thế” ngoạn mục của nhà cầm quân 48 tuổi.

Trước thềm AFF Cup 2024, ĐT Việt Nam trình diễn bộ mặt nghèo nàn cả về lối chơi lẫn kết quả, đặt HLV Kim Sang Sik dưới áp lực lớn và làm dấy lên những nghi vấn về tương lai của ông. Nhưng giờ đây, chiến lược gia người Hàn Quốc có thể yên tâm cùng “Những chiến binh Sao vàng” hướng tới những mục tiêu quan trọng tiếp theo, trước mắt giải đấu gần nhất là vòng loại Asian Cup và SEA Games.

Truyền thông Hàn Quốc cho rằng HLV Kim Sang Sik có khả năng tiếp nối những di sản của người tiền nhiệm đồng hương Park Hang Seo với ĐT Việt Nam trong quá khứ. “Ông Kim đang giúp bóng đá Việt Nam tiếp tục nuôi hy vọng vươn ra đẳng cấp châu lục”, tờ Chosun Sports viết.