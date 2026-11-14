Kết quả bóng đá Trung Quốc - Malaysia: Định đoạt khá sớm

Trung Quốc đã thua 3 trận liên tiếp nhưng Malaysia mang lại cơ hội để ho ngắt chuỗi này. Chỉ sau 10 phút Wang Yudong đã mở tỷ số cho chủ nhà với cú đánh đầu cận thành sau quả tạt từ cánh phải của Lin Liangming.

Trung Quốc tỏ ra áp đảo trong 20 phút đầu tiên và ghi được 2 bàn

Malaysia đáp trả chỉ 1 phút sau nhưng Morales đã sút vọt xà đáng tiếc sau nỗ lực giữ bóng sát biên và trả ra của Tierney. Đội khách phải tiếc nuối pha bóng đó, vì ở phút 19 tỷ số đã là 2-0 sau pha thoát xuống đón đường chuyền dài và tâng bóng qua thủ môn của Zhang Yuning. Trung Quốc chuyển sang chơi phản công trong phần còn lại của hiệp 1. Malaysia tỏ ra khá bế tắc và cuối hiệp 1 họ thậm chí đã bực đến mức gây ra một màn ẩu đả mini giữa hai đội.

Diễn biến hiệp 2 tỏ ra không mấy đáng xem cho tới phút 77. Malaysia tranh bóng ở giữa sân và Tierney đã tận dụng pha phá bóng về vô tình của cầu thủ chủ nhà để ghi bàn, nhưng sau khi kiểm tra VAR trọng tài lại xóa bỏ bàn thắng vì cho rằng trước đó phía Malaysia đã phạm lỗi, trong sự phản đối khá gay gắt của đội khách.

Không lâu sau màn mừng hụt đó, Malaysia tiếc thêm lần nữa với cú đá nửa nảy đi chệch cột dọc của dự bị Kutty, và ở phút 86 có tới 2 cú dứt điểm liên tiếp của họ bị cản phá bởi thủ môn Li Hao. Đó cũng là những cơ hội cuối cho Malaysia và họ không có được bàn danh dự ra về.

Tỷ số trận đấu: Trung Quốc 2-0 Malaysia.

Ghi bàn: Wang Yudong 10', Zhang Yuning 19'

Đội hình xuất phát:

Trung Quốc: Li Hao, Liu Yang, Liu Haofan, Han Pengfei, Alex Yang, Lin Liangming, Serginho, Xu Bin, Wang Shangyuan, Zhang Yuning, Wang Yudong.

Malaysia: Nadzli, Daniel Ting, Shamsul, Dominic Tan, Cools, Lambert, Quentin Cheng, Calvin, Morales, Saifullah, Tierney.