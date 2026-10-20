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Vì sao Malaysia được đề cử giải thưởng AFC dù dính bê bối nhập 'lậu' 7 cầu thủ?

Sự kiện: Bóng đá Malaysia

ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Malaysia sau vụ nhập tịch lậu 7 cầu thủ bị FIFA phanh phui và trừng phạt vẫn lọt vào danh sách đề cử giải thưởng của Liên đoàn bóng đá châu Á, làm dấy lên những tranh cãi.

AFC Awards là giải thưởng thường niên được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tổ chức nhằm vinh danh những cá nhân, tập thể xuất sắc. AFC Awards 2026 sẽ diễn ra tại Thái Lan vào ngày 19-11 tới.

Đáng chú ý ở giải thưởng năm nay, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) có tên trong 3 đề cử hạng mục Liên đoàn thành viên của năm (hạng Vàng). Điều này làm dấy lên những tranh cãi, bởi FAM dính vào bê bối nhập tịch "lậu" 7 cầu thủ, thi đấu trái phép cho tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Vụ việc bị FIFA phanh phui và trừng phạt. Riêng AFC cũng vào cuộc, xử tuyển Malaysia 0-3 ở hai trận đấu bị xác định có sử dụng cầu thủ "lậu".

Bê bối nhập tịch lậu 7 cầu thủ khiến FAM bị suy giảm uy tín (Ảnh: NST)

Bê bối nhập tịch lậu 7 cầu thủ khiến FAM bị suy giảm uy tín (Ảnh: NST)

Tờ New Straits Times (Malaysia) dẫn lời nhà báo người Pháp - Romain Molina đặt câu hỏi về đề cử này sau khi liệt kê các lệnh trừng phạt của FIFA đối với FAM, và gọi AFC là "một trò đùa".

Trước những tranh cãi, Tổng thư ký AFC Windsor John đã lên tiếng giải thích. Đại diện AFC đưa ra 3 luận điểm.

Thứ nhất, giải thưởng Liên đoàn thành viên của năm được chia thành 4 cấp độ, gồm: Bạch kim (Platinum), Kim cương (Diamond), Vàng (Gold) và Hồng ngọc (Ruby). Malaysia chỉ được đề cử hạng mục Vàng, tức hạng áp chót.

Thứ hai, AFC quy định mỗi cấp độ cần có tối thiểu 3 hồ sơ đăng ký. Ở hạng mục Vàng có đúng 3 liên đoàn nộp hồ sơ đúng hẹn, bao gồm FAM, nên FAM được AFC chấp thuận.

Trụ sở Liên đoàn bóng đá Malaysia (Ảnh: NST)

Trụ sở Liên đoàn bóng đá Malaysia (Ảnh: NST)

Thứ ba, khung đánh giá và chấm điểm các ứng viên dựa trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

"Có nhiều tiêu chí khác nhau trong việc đánh giá các ứng cử viên. Ví dụ, một liên đoàn thành viên có thể đạt điểm 0 về quản trị và điều hành (để xảy ra bê bối cầu thủ nhập tịch) nhưng lại đạt điểm cao ở các tiêu chí khác như bóng đá nữ, phát triển bóng đá cơ sở và các giải đấu... AFC không thể ngăn cản các liên đoàn thành viên nộp đơn đăng ký. Chúng ta cần phải công bằng, và các tiêu chí đánh giá đã được thiết lập để hội đồng chấm điểm các liên đoàn thành viên và chọn ra người chiến thắng hạng mục giải thưởng", Tổng thư ký AFC Windsor John giải thích.

Cũng tại AFC Awards 2026, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) được đề cử hạng mục Liên đoàn thành viên của năm - hạng Kim cương, hạng mục cao nhất.

AFC bị chỉ trích vì Malaysia gian lận cầu thủ vẫn được đề cử giải thưởng tiêu biểu của năm
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Theo Băng Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/10/2026 14:17 PM (GMT+7)
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