Kết quả bóng đá Levante - Atletico: Simeone lu mờ Alvarez, Lee Kang In (La Liga)

Chạm trán đối thủ ngấp nghé khu vực xuống hạng Levante, Atletico áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dù rất nỗ lực, hàng thủ Levante chỉ cầm cự tới phút 36, trước khi nhìn Grimaldo mở tỷ số cho thầy trò HLV Diego Simeone.

Simeone tỏa sáng

Ở trận này, bộ đôi Julian Alvarez - Lee Kang In tiếp tục lĩnh xướng hàng công Atletico. Dù vậy trong ngày kém duyên, họ không thể một lần tìm đường vào khung thành Levante.

Theo chiều ngược lại, cái tên ít gây chú ý hơn là Giuliano Simeone lại ghi dấu ấn. Phút 62, con trai HLV Diego Simeone lập công, ấn định chiến thắng 2-0 cho Atletico. Với 28 điểm/11 trận, đại diện thành Madrid vẫn giữ ngôi nhì bảng La Liga, kém Barcelona 2 điểm.

Chung cuộc: Levante 0-2 Atletico

Ghi bàn (kiến tạo):

Grimaldo 36', Simeone 62' (Baena)

Đội hình xuất phát:

Levante: Ryan, Toljan, Mandi, Ndukwe, Perez, Olasagasti, Requena, Brugue, Romero, Fernandez, Etta Eyong

Atletico: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo, Simeone, Barrios, Hjulmand, Baena, Lee Kang-In, Alvarez