Kết quả bóng đá AS Roma - Leicester: "Drogba nước Anh" tỏa sáng, Mourinho lập kỳ tích (Conference League)

Ở lượt đi trên đất Anh, Leicester và AS Roma hòa nhau 1-1. Do vậy, trận tái đấu ở bán kết Conference League trở nên căng thẳng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cả hai HLV Jose Mourinho lẫn Brendan Rodgers đều tung ra những gì tốt nhất mình có trong tay cho trận đấu mang tính chất then chốt này.

Roma (áo bã trầu) giành chiến thắng nghẹt thở

AS Roma lựa chọn cách chơi tấn công phủ đầu. Và đội bóng của HLV Mourinho thu về kết quả mĩ mãn khi Tammy Abraham ghi bàn thắng mở tỷ số ngay phút 11 sau đường kiến tạo của Pellegrini.

Kể từ đây, Roma chơi đúng theo tinh thần Mourinho, làm tất cả để ngăn cản đối thủ tấn công. Và họ xuất sắc bảo vệ thành quả cho đến khi trận đấu kết thúc. Với chiến thắng 2-1 sau hai lượt trận, Roma của HLV Mourinho ghi danh vào chung kết Conference League trong lần đầu tiên giải đấu được tổ chức.

Tỷ số chung cuộc: AS Roma 1-0 Leicester (H1: 1-0)

Ghi bàn

Roma: Abraham 11'

Đội hình thi đấu

Roma: Rui Patricio, Smalling, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Zalewski, Sergio Oliveira, Cristante, Pellegrini, Zaniolo, Abraham

Leicester: Schmeichel, Evans, Ricardo Pereira, Justin, Fofana, Tielemans, Maddison, Dewsbury-Hall, Barnes, Vardy, Lookman

Đối thủ của Roma là Feyenoord Ở trận bán kết 2, Marseille đối đầu với Feyenoord. Trận lượt đi trên đất Hà Lan là một bữa tiệc bóng đá tấn công với tỷ số 3-2 nghiêng về đội chủ nhà. Nhưng ở trận tái đấu, Feyenoord chơi thứ bóng đá phòng ngự chắc chắn, khiến Marseille hoàn toàn bất lực. Đội bóng Pháp chỉ giành được kết quả hòa 0-0 và thua 2-3 sau hai lượt trận.

