Kết quả bóng đá Inter Milan - Napoli: Điên rồ màn ngược dòng "nổ tung" San Siro (Serie A)

Một trận thắng trước Napoli sẽ tạm đưa Inter Milan lên ngôi đầu bảng, và họ tấn công ngay từ đầu khi Diouf khiến Meret phải cản phá một cú đá gần vòng cấm. Tuy nhiên Napoli cũng trả đòn ngay, Josep Martinez đã phải phản xạ vô cùng xuất thần để cản một cơ hội của Anguissa và cú dứt điểm bồi của Politano ngay sau đó.

Trong những phút tiếp theo mỗi bên đều có cơ hội nhưng hàng thủ cả hai đội đều có những tình huống can thiệp đúng lúc. Tới phút 45+1, Inter đã không kèm người chặt trong một pha phạt góc nhưng Josep Martinez một lần nữa giải cứu chủ nhà khi cản được cú đá của Hojlund. Kịch tính phút bù giờ vẫn chưa dừng ở đó, ở khung thành bên kia Meret từ chối Lautaro Martinez ở góc hẹp trước khi Dimarco sút phạt dội xà ngang.

Hojlund nâng tỷ số lên 2-0 cho Napoli sau pha tận dụng sự lơ đễnh của toàn bộ hàng thủ Inter

Hiệp 1 đã kịch tính như vậy, hiệp 2 còn hỗn loạn hơn. Hàng thủ Inter phút 50 triển khai sân nhà hỏng và dù Josep Martinez cản được Alisson Santos, Napoli vẫn có bàn thắng với cú sút thứ 2 của Politano. Inter vùng lên ngay nhưng Meret bay người đẩy vọt xà ngang cú vô-lê của Zielinski, và đến phút 53 Napoli phản công, Josep Martinez đẩy ra cú đá đổi hướng của Alisson Santos, nhưng hàng thủ Inter tưởng bóng ra biên, để rồi không kịp chặn pha cắt vào cứa lòng của Hojlund.

Nhưng Napoli chỉ dẫn 2-0 được có 4 phút, Dimarco đón quả tạt sâu của Zielinski và vụt chân đưa bóng vào khu 5m50 cho Lautaro Martinez băng vào đệm. Đến phút 61 Dimarco lại có một pha vô-lê nhưng lần này anh có vẻ định sút, thay vào đó bóng lại đập trúng người Lautaro.

Tới phút 73, Marcus Thuram ôm đầu khi đánh đầu đập cột ở cự ly gần, nhưng 9 phút sau chính anh quân bình 2-2 sau khi đón quả tạt của Carlos Augusto, đánh bại Badiashile trên không để đánh đầu hạ Meret. Trận đấu lại càng hỗn loạn hơn: Thuram sút vọt xà ở rất gần cầu môn phút 88, ngay sau đó Neres cũng sút vọt xà ở vòng cấm bên kia dù được De Bruyne dọn cỗ. 1 phút sau Aguissa đệm chệch cầu môn Inter chỉ cách vài mét, và đến lượt Barella hụt bàn thắng với cú "đại bác" bị Meret đẩy vọt xà.

San Siro vỡ tung sau bàn thắng phút bù giờ của Lautaro

Tới phút 90+1, một quả phạt góc của Inter gây ra hỗn loạn và Napoli phá bóng không thành. Akanji đã kịp nhanh chân đẩy bóng sang ngang, và Lautaro là người tung cú đệm cận thành đưa Inter dẫn 3-2. Sân San Siro như vỡ tung, và Inter giành 3 điểm sau một trận cầu thực sự nghẹt thở từ đầu chí cuối.

Tỷ số trận đấu: Inter Milan 3-2 Napoli.

Ghi bàn (kiến tạo):

- Inter Milan: Lautaro Martinez 57' 90'+1 (Akanji), Thuram 82' (Augusto)

- Napoli: Politano 50', Hojlund 53'

Đội hình xuất phát:

Inter Milan: J Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Esposito, Lautaro Martinez.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Alisson Santos.