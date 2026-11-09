Inter khuất phục Como, Juventus suýt nếm trái đắng ở vòng 11 Serie A

Inter Milan khuất phục Como

Trước ngày gặp Inter Milan, Como thi đấu vô cùng thăng hoa. Họ trải qua chuỗi 6 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Nhưng cuối cùng, chuyến hành quân đến sân Giuseppe Meazza thực sự đã khiến đoàn quân HLV Fabregas phải đối diện với nỗi thất vọng lớn.

Ngay trong hiệp một, Inter Milan đã liên tiếp chọc thủng lưới Como. Phút 12, Spence căng ngang thuận lợi để Esposito sút tung lưới Como. Chỉ 7 phút sau, Thuram nâng tỷ số lên 2-0 cho Inter Milan.

Inter Milan giải mã Como

Sang hiệp hai, Como dồn đội hình lên cao hơn để tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng họ vấp phải hàng thủ vững chắc của Inter. Do vậy, Como chấp nhận tịt ngòi và thua chung cuộc 0-2 trước Inter Milan.

Việc để thua trận này khiến Como rơi khỏi top 4 Serie A. Họ tụt xuống vị trí thứ 5 khi đang nắm trong tay 23 điểm. Trong khi đó, Inter Milan lấy lại vị trí thứ 2 với 28 điểm trong tay, kém đội đầu bảng Lazio 1 điểm.

Juventus suýt ôm hận

Chuyến hành quân đến sân của Fiorentina thực sự khiến các cầu thủ Juventus phải toát mồ hôi hột. Ngay phút thứ 4, Pellegrino đã chọc thủng lưới "Bà đầm già" thành Turin để mở tỷ số cho Fiorentina. Cũng trong hiệp một, Woltemade tỏa sáng nhằm gỡ hòa 1-1.

Sang hiệp hai, Juventus lại đối diện với màn rượt đuổi. Phút 54, Njie tái lập thế dẫn bàn cho Fiorentina. Nhưng chỉ 12 phút sau, Bremer gỡ hòa 2-2 cho Juventus.

Juventus giành 1 điểm khó nhọc

Trong thời gian còn lại của trận đấu, Juventus có cơ hội để ghi thêm bàn nhằm giành chiến thắng. Tuy nhiên, đội khách không tận dụng được nên chấp nhận hòa 2-2. Trận hòa này khiến Juventus giậm chân ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Serie A.