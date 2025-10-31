Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Hy hữu trọng tài bị treo còi vĩnh viễn vì rút thẻ đỏ phạt con trai của Chủ tịch liên đoàn

Sự kiện: Những “trò bẩn” trong bóng đá
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(PLO)- Một vụ bê bối nghiêm trọng đang làm chấn động bóng đá Argentina khi trọng tài Nicolas Lamolina bị treo còi vĩnh viễn, chỉ ít ngày sau khi ông rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Ivan Tapia, con trai của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA), ông Claudio Tapia.

Sự việc trọng tài bị treo còi vĩnh viễn xảy ra trong trận đấu giữa Barracas Central và Boca Juniors hồi đầu tuần, và đang làm dấy lên làn sóng tranh cãi dữ dội về tính công bằng và minh bạch trong công tác điều hành giải vô địch quốc gia Argentina.

Trong trận cầu tâm điểm ngày 28-10, Barracas Central, đội bóng do con trai cả của Claudio Tapia là Matias Tapia làm chủ tịch, đã nhập cuộc đầy tự tin trước gã khổng lồ Boca Juniors. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở hiệp hai khi Ivan Tapia, đội trưởng của Barracas và cũng là cầu thủ trụ cột, nhận thẻ vàng thứ hai sau pha vung chân vào tiền vệ Leandro Paredes của Boca. "Vua sân cỏ" Lamolina ngay lập tức rút thẻ đỏ, buộc Ivan rời sân, khiến Barracas phải thi đấu thiếu người trong hơn 20 phút cuối.

Khi mất đi nhạc trưởng tuyến giữa, đội bóng của nhà Tapia nhanh chóng đánh mất thế trận. Boca Juniors tận dụng lợi thế nhân sự để ghi liên tiếp ba bàn thắng, khép lại trận đấu với tỷ số 3-1, sau khi bị dẫn trước trong hiệp một. Trận thua khiến Barracas rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng, nhưng điều khiến dư luận chú ý hơn cả lại nằm ở phản ứng sau trận.

Đội trưởng Ivan Tapia của Barracas Central bị truất quyền thi đấu khiến CLB của anh thua ngược. Ảnh: TCO.

Đội trưởng Ivan Tapia của Barracas Central bị truất quyền thi đấu khiến CLB của anh thua ngược. Ảnh: TCO.

Theo các nguồn tin từ báo chí Argentina như TyC Sports và Ole, ngay sau trận đấu, Matias Tapia, chủ tịch CLB Barracas Central, đã bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng quyết định rút thẻ đỏ của Lamolina là “thiếu tôn trọng và thiên vị”. Những lời lẽ chỉ trích này nhanh chóng được lan truyền rộng rãi, trong khi giới truyền thông không thể không đặt câu hỏi: phải chăng vị trọng tài đã “động chạm” đến một trong những gia đình quyền lực nhất bóng đá Argentina?

Chưa đầy 48 giờ sau vụ việc, Ủy ban Trọng tài Quốc gia Argentina (CNA) bất ngờ công bố quyết định đình chỉ công tác của Nicolas Lamolina vô thời hạn, đồng thời rút tên ông khỏi danh sách điều hành mọi trận đấu ở cấp quốc gia. Dù thông báo chính thức không nêu rõ lý do, nhưng truyền thông trong nước đồng loạt khẳng định việc Lamolina bị “treo còi vĩnh viễn” là hệ quả trực tiếp từ tình huống truất quyền thi đấu của Ivan Tapia.

Nhiều nhà bình luận thể thao tại Buenos Aires tỏ ra phẫn nộ trước động thái này, cho rằng đây là dấu hiệu đáng lo ngại về sự can thiệp của các thế lực khác vào bóng đá. Nhà báo kỳ cựu Gustavo Lopez viết trên mạng xã hội: “Nếu một trọng tài bị trừng phạt chỉ vì dám rút thẻ với con trai Chủ tịch Liên đoàn, thì bóng đá Argentina đang đánh mất linh hồn của mình”.

"Vua sân cỏ" Nicolas Lamolina bị tai bay vạ gió sau chiếc thẻ đỏ. Ảnh: TCO.

"Vua sân cỏ" Nicolas Lamolina bị tai bay vạ gió sau chiếc thẻ đỏ. Ảnh: TCO.

Nicolas Lamolina, 39 tuổi, được xem là một trong những tay còi giàu kinh nghiệm nhất của bóng đá Argentina, từng điều hành nhiều trận đấu tại Cúp Libertadores và Superliga Argentina. Ông nổi tiếng với phong cách cứng rắn, không ngần ngại trừng phạt những pha phạm lỗi thô bạo. Trước đây, Lamolina từng bị chỉ trích bởi một số đội bóng lớn vì các quyết định gây tranh cãi, nhưng chưa bao giờ phải nhận án phạt nặng nề như lần này.

Trong khi đó, AFA và Barracas Central vẫn giữ im lặng, không đưa ra bình luận chính thức nào về vụ việc. Nhưng giới quan sát cho rằng đây không phải lần đầu tiên CLB Barracas Central, vốn được xem là “đội bóng gia đình” của Chủ tịch Tapia, dính đến những nghi ngờ về ảnh hưởng chính trị trong các quyết định trọng tài. Từ khi Barracas thăng hạng lên Primera Division năm 2021, đội bóng này đã nhiều lần bị cáo buộc được “ưu ái” trong các tình huống nhạy cảm.

Làng bóng Argentina dậy sóng vụ trọng tài bị treo còi vĩnh viễn sau khi rút thẻ đỏ cho con trai của Chủ tịch Liên đoàn. Ảnh: TCO.

Làng bóng Argentina dậy sóng vụ trọng tài bị treo còi vĩnh viễn sau khi rút thẻ đỏ cho con trai của Chủ tịch Liên đoàn. Ảnh: TCO.

Sự việc trọng tài Lamolina bị treo còi đang làm dấy lên làn sóng kêu gọi cải tổ hệ thống trọng tài Argentina, đảm bảo sự độc lập và minh bạch trong công tác điều hành. Nhiều cựu cầu thủ và chuyên gia cũng lên tiếng yêu cầu AFA cần giải thích rõ ràng trước công chúng.

Vụ bê bối này đang làm danh tiếng của bóng đá Argentina bị ảnh hưởng nặng nề và đặt ra câu hỏi lớn về tính liêm chính trong thể thao quốc gia từng sản sinh ra những huyền thoại như Diego Maradona và Lionel Messi. Khi một trọng tài bị loại khỏi nghề nghiệp chỉ vì thi hành đúng luật, niềm tin vào sự công bằng trên sân cỏ đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Theo MINH KHÁNH ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-31/10/2025 16:41 PM (GMT+7)
