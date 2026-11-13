HLV Zidane nói gì sau thất bại đầu tiên cùng ĐT Pháp?

HLV Zinedine Zidane vừa có trận thua đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền ĐT Pháp. Cay đắng hơn, "Gà trống Gaulois" để thua Italia với tỉ số 1-3 trên sân của đối thủ. Như vậy, Zidane trở thành người đầu tiên thua Italia cả trên cương vị cầu thủ lẫn HLV tính trong những trận đấu thuộc giải chính thức.

HLV Zidane nhận thất bại đầu tiên trên cương vị HLV trưởng ĐT Pháp

Trả lời phỏng vấn sau trận, ông thầy người Pháp vẫn giữ được phong độ và bình tĩnh đưa ra nhận định của mình. " Chúng tôi ó một số điểm tích cực, lẽ ra chúng tôi nên tập trung vào những gì đã làm tốt. Sau đó, chúng tôi cũng có những điều chưa tốt, một số tình huống phức tạp hơn, đặc biệt là trong các pha tranh chấp tay đôi và đối mặt một-một, chúng tôi đã không thể hiện tốt như mong đợi.

Nhưng đó là một phần của quá trình. Khi gặp khó khăn, các cầu thủ của tôi không biết cách phản ứng và duy trì đấu pháp đã đề ra. Chúng tôi đã làm được điều đó trong hiệp một, nhưng khi đối thủ vươn lên dẫn trước, chúng tôi đã đánh mất sự tập trung.

Đó là một phần của bóng đá. May là thất bại kiểu này tới đúng lúc để chúng tôi nhận ra bản thân vẫn còn nhiều điều cần phải sửa chữa. Chúng tôi vẫn đang trong cuộc đua. Trận đấu tối nay không hề tệ. Chúng tôi vẫn còn nhiều điều có thể cải thiện. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng chúng tôi không nên hoảng loạn. Mọi thứ trở nên mong manh hơn khi trận đấu trôi về cuối.

Khi có bóng, bạn phải tạo ra sự di chuyển. Người Italy biết cách phòng ngự rất tốt, đặc biệt là khi họ đã dẫn trước, mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn.

Điều tôi nói với các cầu thủ là đây là một thất bại, nhưng không hoàn toàn xứng đáng. Chúng tôi đã có những điểm tốt và cả những điều chưa tốt. Chúng tôi sẽ phân tích lại tất cả".

Khi được hỏi về tình trạng của Kylian Mbappe, HLV Zidane trả lời. "Tôi hy vọng Mbappe có thể ra sân trong trận đấu tiếp theo. Cậu ấy ở lại cũng vì lý do đó. Tôi nghĩ chấn thương của Mbappe không nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ kiểm tra vào ngày mai khi có mặt tại Bordeaux. Ý định của chúng tôi là để cậu ấy ra sân".