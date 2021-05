HLV Tuchel giúp Chelsea vô địch Cúp C1: Chiến tích chói lọi, lịch sử gọi tên

Đôi giày may mắn giúp Tuchel chiến thắng HLV Thomas Tuchel tin rằng đôi giày ông đi trong buổi tối tại Porto đã đem lại may mắn cho Chelesa. Vị chiến lược gia 47 tuổi người Đức cho biết: “Có một điều thú vị là tôi từng được ông chủ CLB PSG tặng đôi giày may mắn, và tôi hứa sẽ mang nó ở trận chung kết Champions League (mùa trước) nhưng lại quên mang và thất bại (PSG thua Bayern Munich 0-1). Lần này thì tôi không thể quên được, và thực sự là nó đã có hiệu nghiệm”.