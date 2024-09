HLV Kim Sang Sik sẽ làm mới đội tuyển Việt Nam thế nào?

BXH vòng 2 V.League 2024-2025 Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng V.League 2024-2025 sau vòng 2. Chiến thắng 2-0 trước Sông Lam Nghệ An trên sân nhà giúp đội bóng phố Núi có khởi đầu tốt nhất sau 20 năm, với 2 trận toàn thắng, ghi 6 bàn và chưa thủng lưới bàn nào. Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã vươn lên vị trí thứ 2 với 6 điểm. Đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đã vượt qua Đà Nẵng với tỉ số 3-1 dù phải thi đấu trên sân khách. Đáng chú ý, ngoại binh Geovane của đội bóng núi Hồng cũng là chân sút đầu tiên ghi cú hattrick ở mùa giải này. Xếp thứ 3 là Bình Dương với 4 điểm. Tiến Linh và các đồng đội đánh rơi chiến thắng đáng tiếc khi để Hải Phòng gỡ hòa 1-1 trong hiệp 2. Còn với TP Hồ Chí Minh, việc đánh bại Bình Định với tỉ số sát nút 2-1 ngay trên sân khách giúp họ có được vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng (4 điểm). 3 vị trí tiếp theo lần lượt là Thể Công Viettel, Hà Nội FC và Thanh Hóa. Trong đó, đội bóng áo lính đánh bại Hà Nội FC 2-1 trong trận "derby Thủ đô", còn đoàn quân của huấn luyện viên Popov giành chiến thắng 1-0 trước Công an Hà Nội tại Hàng Đẫy. Xếp thứ 8 hiện tại là Nam Định, khi họ vừa vượt qua Quảng Nam với tỉ số 1-0. Vị trí thứ 9, 10, 11 lần lượt là Hải Phòng, Công an Hà Nội và Đà Nẵng. Ngoài ra, 3 vị trí cuối bảng xếp hạng là Sông Lam Nghệ An, Quy Nhơn Bình Định và Quảng Nam. Trong đó, Bình Định và Quảng Nam chưa có điểm số nào sau 2 trận toàn thua.