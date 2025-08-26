HLV Ancelotti gây sốc ở ĐT Brazil: Loại toàn bộ dàn sao Real Madrid, Cunha được triệu tập

👉HLV Ancelotti loại bỏ hàng loạt sao Real Madrid

HLV Ancelotti không sử dụng dàn nhân sự tốt nhất cho 2 trận đấu cuối cùng vòng loại World Cup 2026 gặp Chile và Bolivia. Ông gây sốc khi loại toàn bộ dàn sao của Real Madrid như Vinicius, Rodrygo hay Militao ở danh sách triệu tập.

Danh sách triệu tập của ĐT Brazil trong tháng 9

Một cái tên đáng chú ý khác cũng không góp mặt trong danh sách này là Neymar. HLV Ancelotti nói lý do không triệu tập cầu thủ từng là ngôi sao sáng giá nhất một thời của ĐT Brazil:

"Ý tưởng của tôi là làm quen với những cầu thủ mới mà cá nhân tôi chưa hiểu rõ. Còn Neymar không có thể lực tốt nhất. Như mọi cầu thủ khác, Neymar cần có thể lực sung mãn nhất để thi đấu ở vòng loại World Cup.

Thể lực là tiêu chí rất quan trọng đối với chúng tôi. Bởi vì sự cạnh tranh ở mọi vị trí đều rất cao. Nếu một cầu thủ không đạt 100% thể lực, tôi có thể gọi cầu thủ khác thay thế".

Trong khi đó, Vinicius không được triệu tập lần này bởi vì vốn dĩ anh bị treo giò ở trận gặp Chile. Còn đến trận gặp Bolivia, đây là cuộc đấu khắc nghiệt khi "Selecao" phải đá ở sân El Alto, SVĐ có độ cao 4.100m so với mực nước biển. Việc thi đấu với điều kiện như vậy ảnh hưởng lớn tới khả năng hô hấp của cầu thủ.

🔥Cunha được HLV Ancelotti tin tưởng

HLV Ancelotti nói tiếp lý do không triệu tập Rodrygo: "Rõ ràng là tôi rất quý mến Rodrygo, giống như mọi người. Cậu ấy đã chơi rất tốt trong màu áo Real Madrid vừa qua. Đó là trận đấu đầu tiên của Rodrygo sau thời gian dài không được ra sân, vì vậy cậu ấy cần có thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để trở lại ĐTQG".

MU có 2 cầu thủ góp mặt trong danh sách triệu tập của HLV Ancelotti. Đó là Casemiro và Cunha, nhưng người đạt phong độ tốt trong thời gian qua. 2 ngôi sao trẻ đáng chú ý của Chelsea là Estevao và Joao Pedro cũng được nhà cầm quân người Italia gọi lên ĐTQG.

Cunha đang dần khẳng định được vị thế ở ĐT Brazil

ĐT Brazil đã chắc chắn giành vé dự World Cup 2026. Đây là một phần nguyên nhân để HLV Ancelotti quyết định triệu tập những cầu thủ chưa từng được góp mặt hoặc có ít cơ hội lên ĐT Brazil ở 2 trận cầu tới. Động thái này cho phép ông quan sát và thử nghiệm những tài năng mới, qua đó tìm kiếm bộ khung ăn ý nhất cho World Cup 2026.