Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

HLV Ancelotti gây sốc ở ĐT Brazil: Loại toàn bộ dàn sao Real Madrid, Cunha được triệu tập

Sự kiện: Đội tuyển Brazil

HLV Carlo Ancelotti quyết định thử nghiệm đội hình khi ĐT Brazil đối đầu Chile (7h30, 5/9) và Bolivia (6h30, 10/9) ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.

  

👉HLV Ancelotti loại bỏ hàng loạt sao Real Madrid

HLV Ancelotti không sử dụng dàn nhân sự tốt nhất cho 2 trận đấu cuối cùng vòng loại World Cup 2026 gặp Chile và Bolivia. Ông gây sốc khi loại toàn bộ dàn sao của Real Madrid như Vinicius, Rodrygo hay Militao ở danh sách triệu tập.

Danh sách triệu tập của ĐT Brazil trong tháng 9

Danh sách triệu tập của ĐT Brazil trong tháng 9

Một cái tên đáng chú ý khác cũng không góp mặt trong danh sách này là Neymar. HLV Ancelotti nói lý do không triệu tập cầu thủ từng là ngôi sao sáng giá nhất một thời của ĐT Brazil: 

"Ý tưởng của tôi là làm quen với những cầu thủ mới mà cá nhân tôi chưa hiểu rõ. Còn Neymar không có thể lực tốt nhất. Như mọi cầu thủ khác, Neymar cần có thể lực sung mãn nhất để thi đấu ở vòng loại World Cup

Thể lực là tiêu chí rất quan trọng đối với chúng tôi. Bởi vì sự cạnh tranh ở mọi vị trí đều rất cao. Nếu một cầu thủ không đạt 100% thể lực, tôi có thể gọi cầu thủ khác thay thế".

Trong khi đó, Vinicius không được triệu tập lần này bởi vì vốn dĩ anh bị treo giò ở trận gặp Chile. Còn đến trận gặp Bolivia, đây là cuộc đấu khắc nghiệt khi "Selecao" phải đá ở sân El Alto, SVĐ có độ cao 4.100m so với mực nước biển. Việc thi đấu với điều kiện như vậy ảnh hưởng lớn tới khả năng hô hấp của cầu thủ. 

🔥Cunha được HLV Ancelotti tin tưởng

HLV Ancelotti nói tiếp lý do không triệu tập Rodrygo: "Rõ ràng là tôi rất quý mến Rodrygo, giống như mọi người. Cậu ấy đã chơi rất tốt trong màu áo Real Madrid vừa qua. Đó là trận đấu đầu tiên của Rodrygo sau thời gian dài không được ra sân, vì vậy cậu ấy cần có thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để trở lại ĐTQG".

MU có 2 cầu thủ góp mặt trong danh sách triệu tập của HLV Ancelotti. Đó là Casemiro và Cunha, nhưng người đạt phong độ tốt trong thời gian qua. 2 ngôi sao trẻ đáng chú ý của Chelsea là Estevao và Joao Pedro cũng được nhà cầm quân người Italia gọi lên ĐTQG.

Cunha đang dần khẳng định được vị thế ở ĐT Brazil

Cunha đang dần khẳng định được vị thế ở ĐT Brazil

ĐT Brazil đã chắc chắn giành vé dự World Cup 2026. Đây là một phần nguyên nhân để HLV Ancelotti quyết định triệu tập những cầu thủ chưa từng được góp mặt hoặc có ít cơ hội lên ĐT Brazil ở 2 trận cầu tới. Động thái này cho phép ông quan sát và thử nghiệm những tài năng mới, qua đó tìm kiếm bộ khung ăn ý nhất cho World Cup 2026. 

8

Liverpool - Arsenal 31.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 31/08
Thể lệ
Hé lộ mức lương siêu khủng của Ancelotti khi dẫn dắt đội tuyển Brazil
Hé lộ mức lương siêu khủng của Ancelotti khi dẫn dắt đội tuyển Brazil

TPO - Trở thành HLV người nước ngoài đầu tiên trong lịch sử ĐT Brazil, Carlo Ancelotti còn hưởng mức lương cao vượt trội so với các HLV bản địa từng...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/08/2025 05:01 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Đội tuyển Brazil Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN