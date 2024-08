Man City bất ngờ sắp đón chào Gundogan trở lại, Barcelona bị chê cười vì mất trắng

Hàng loạt nguồn tin thân với hai CLB cho biết Manchester City sắp đón tiền vệ người Đức Illkay Gundogan trở lại CLB chỉ sau 1 mùa giải anh đá cho Barcelona. Không những vậy Gundogan sẽ về Man City mà không tốn một xu phí chuyển nhượng, tức Barca đã cho Man City cầu thủ của mình mà không thu về đồng nào.

Gundogan sẽ được rời Barcelona dưới dạng tự do để trở lại Man City

Lý do của vụ chuyển nhượng này là bởi sau khi mua Dani Olmo từ Leipzig với giá 60 triệu euro, Barcelona mới tá hỏa khi phát hiện ra rằng họ không thể đăng ký Olmo thi đấu ở La Liga do mức lương của tuyển thủ người Tây Ban Nha khiến quỹ lương Barca vượt quá giới hạn La Liga đặt ra. Do đó phải có cầu thủ nào đó ra đi để vụ Olmo không trở nên vô nghĩa.

Gundogan là người được chọn mặc dù anh đã có mùa đầu tiên là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất đội. Đáng lẽ Gundogan sẽ không phải trở thành “vật tế thần” nếu không vì Barcelona không đẩy đi được những cầu thủ họ không muốn dùng như Vitor Roque hay Clement Lenglet, trong đó Lenglet là “tàn dư” của chế độ cũ còn Roque được CLB mua đầu năm nay để rồi nhận ra tiền đạo người Brazil không đủ trình độ.

Do đó Gundogan được Barcelona đề nghị rời đội và Barca hứa hẹn họ sẽ cho tiền vệ này ra đi mà không đòi phí chuyển nhượng. Theo một số nguồn tin, Gundogan cách đây vài ngày đã gọi cho Pep Guardiola để xin trở lại Man City và mọi thứ từ đó tới giờ đã được thúc đẩy. Pep đã gật đầu và người đại diện của Gundogan đã đến Anh để làm các thủ tục cần thiết.

Nếu ở lại Barca, Gundogan sẽ chắc chắn bị thất sủng dưới thời HLV Hansi Flick

Gundogan đã 33 tuổi và 2 tháng nữa sẽ sang tuổi 34 nên anh sẽ không được bảo đảm một vị trí chính thức khi quay về Etihad, nhưng có vẻ anh cảm thấy sẽ thoải mái ở một môi trường quen thuộc hơn là đến với một CLB khác. Thầy cũ tất nhiên biết dùng Gundogan ra sao, trong khi Hansi Flick có vẻ sẽ không tin cậy anh nên ở lại sẽ chỉ phí thời gian.

Vụ này đang khiến Barcelona bị chê cười rất nhiều, bởi họ năm ngoái trả lương cao cho một tân binh đã cao tuổi và giờ phải cho cầu thủ đó ra đi để đáp ứng cơ hội thi đấu cho một tân binh trẻ hơn. Nhưng đáng nói là tân binh đó có tiền sử chấn thương đáng lo ngại, trong khi Gundogan là tiền vệ Barca duy nhất mùa trước đá hơn 50 trận.

