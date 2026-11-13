Vì sao ĐT Pháp của Zidane lại "thua tan tác" Italia khi thiếu Mbappe?

ĐT Italia gây bất ngờ lớn

Bóng đá Italia liên tục gây thất vọng trong những năm qua. Họ không còn có những cá nhân nổi bật như ngày trước và lối đá cũng không có gì đặc biệt. Hệ quả là "Đoàn quân áo thiên thanh" không được dự VCK World Cup 3 lần gần nhất (2018, 2022 và 2026).

ĐT Pháp lần đầu tiên thua dưới thời Zidane

Bởi vậy, đoàn quân của HLV Mancini có thể đánh bại ĐT Pháp hùng mạnh ở thời điểm hiện tại là điều cực kỳ bất ngờ. Không những vậy, chiến thắng ấy còn rất thuyết phục khiến người buộc phải đặt ra câu hỏi. Liệu ĐT Italia đã có màn hồi sinh hay đây là cú "sảy chân" không mong muốn của HLV Zinedine Zidane?

Ông thầy người Pháp mới tiếp quản "Gà trống Gaulois" từ người bạn Didier Deschamps và được kỳ vọng rất lớn. Zidane khởi đầu cũng rất tốt với 3 chiến thắng và 1 trận hòa trong đợt tập trung ĐTQG tháng 9-10/2026.

Vấn đề nằm ở chỗ ĐT Pháp không có nổi một trận thắng trước ĐT Italia sau 2 lượt trận (hòa 1, thua 1). Đó là điều nhiều người hâm mộ của ĐT Pháp không thể chấp nhận được. Vậy vấn đề nằm ở cầu thủ hay HLV?

Những con số biết nói

Hãy nhìn qua một chút về thông số của trận đấu này để thấy rõ hơn vấn đề. ĐT Pháp vẫn là những người cầm bóng nhiều hơn với 65% thời lượng của trận đấu, gần gấp đôi so với ĐT Italia. Họ cũng là đội chịu khó chuyền bóng hơn (589 lần và 315 lần) và tỉ lệ chuyền chính xác cao hơn (92% so với 80%).

Cầm bóng nhiều hơn, sút nhiều hơn nhưng ĐT Pháp của Zidane không nguy hiểm bằng đối thủ

"Gà trống Gaulois" cũng là đội chạm bóng trong vòng cấm nhiều hơn (36 so với 19 lần), dứt điểm nhiều hơn (18 lần so với 11 lần). Nếu nhìn qua những con số ấy, đa phần đều tưởng ĐT Pháp phải thắng áp đảo ĐT Italia. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.

Hai đội có số lần dứt điểm trúng đích giống nhau (5 lần), số lần tạo ra cơ hội ngon ăn cũng giống nhau (4 lần) nhưng chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của ĐT Italia tốt hơn hẳn (2,22 so với 1,54). Kết quả là ĐT Italia có 3 bàn, đáng lẽ phải là 4 nếu Francesco Esposito không bỏ lỡ trên chấm phạt đền, còn ĐT Pháp chỉ có 1 bàn thắng.

Từ những con số trên, có thể thấy được ĐT Pháp cầm bóng nhưng không phải là những người làm chủ trận đấu. Họ gặp khó trong việc tiếp cận khung thành đối thủ. Trong khi đó, ĐT Italia chơi như những chiến binh thực thụ. Họ phòng ngự chủ động và tấn công sắc bén. Nên nhớ rằng, một khi Italia dẫn trước, "đoàn quân áo thiên thanh" sẽ trở nên cực kỳ khó chịu.

Ai là người mắc lỗi lớn nhất

Câu hỏi được đặt ra là ai phải chịu trách nhiệm cho thất bại này của ĐT Pháp? HLV Zinedine Zidane chắc chắn là người đứng mũi chịu sào. Ông thầy người Pháp là người quyết định sử dụng nhân sự cũng như chiến thuật trên sân. Thực tế, ĐT Pháp chơi không hề tệ đặc biệt là trong hiệp một.

Quá trình trẻ hóa của ĐT Pháp của HLV Zidane có cú vấp đầu tiên

Tuy nhiên, họ phản ứng quá chậm sau khi để đối thủ vượt lên. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi các cầu thủ Pháp đa phần đều còn trẻ. Người được coi là có kinh nghiệm nhất là Olise còn chưa đầy 25 tuổi. Nhìn quanh trên sân chỉ có thủ thành Maignan, trung vệ Upamecano và tiền vệ Rabiot là những người dày dặn kinh nghiệm.

Những cái tên được vào sân thay người cũng là những cầu thủ trẻ. Đó là lý do Zidane nói rằng trận thua này là rất cần thiết và tới đúng lúc. ĐT Pháp cần những trận thua như thế này để thấy rõ được điểm yếu của mình.

Quan trọng là trận thua này cũng không quá ảnh hưởng tới thành tích của ĐT Pháp. Họ vẫn đang đứng thứ 2 với 10 điểm, chỉ xếp sau Italia và hơn 1 điểm so với ĐT Bỉ. Nếu thầy trò HLV Zidane muốn chứng minh đây chỉ là cú sảy chân, họ cần phải thắng 2 trận còn lại. Còn không, câu chuyện sẽ chưa dừng lại ở đó.

Mbappe và cơn đau đầu mang tên hậu vệ phải

Trận thua này cũng chỉ ra rõ một trong những vấn đề của ĐT Pháp vào lúc này. Đó là quá phụ thuộc vào Kylian Mbappe. 8 năm qua, họ đã quen với những bước chân thần tốc của tiền đạo đang chơi cho Real Madrid. Rõ ràng không phải ngẫu nhiên mà Mbappe được coi là người kế vị của Ronaldo tại sân Bernabeu.

Malo Gusto mắc tới 3 sai lầm lớn và ĐT Pháp phải trả giá đắt

Zidane buộc phải tung ra thử nghiệm mang tên Bradley Barcola cho vị trí tiền đạo cắm. Hệ quả là "bom tấn" của Liverpool gây thất vọng tràn trề. Trong 77 phút góp mặt trên sân, cầu thủ này tung ra 4 cú sút nhưng chỉ số bàn thắng kỳ vọng chỉ là 0,49. Không những vậy, Barcola còn bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn.

Nếu đó trở thành bàn thắng, câu chuyện có lẽ đã rất khác và đó chính là tầm quan trọng của Mbappe tại ĐT Pháp vào lúc này. Tuy nhiên, Barcola chưa phải là người chơi tệ nhất sân. Danh hiệu ấy phải thuộc về Malo Gusto.

Cầu thủ này có ngày thi đấu thảm họa khi được HLV Zidane xếp đá chính ở vị trí hậu vệ cánh phải. Malo Gusto là người bị Cambiaghi vượt mặt và Italia có bàn gỡ hòa ở phút 26. Chưa dừng lại ở đó. Hậu vệ cánh đang chơi cho Chelsea "biếu" đối thủ 1 quả phạt đền ở phút 58 và chỉ vài phút sau, Gusto tiếp tục bị Dimarco qua mặt dễ dàng và Italia có bàn thắng thứ hai.

Mắc tới 3 lỗi lớn trong một trận đấu, Malo Gusto rõ ràng có ngày thi đấu đáng quên nhất trong sự nghiệp. HLV Zidane đang đau đầu với vị trí hậu vệ phải khi Kounde đang dính chấn thương. Ông thầy người Pháp cực chẳng đã mới phải dùng Gusto đá chính. Kumbedi hay Yoro đều là những cái tên mới và không mang lại sự tự tin tưởng lớn.

Zidane có vẻ cũng không đặt nặng chuyện thành tích trong đợt tập trung lần này khi triệu tập nhiều cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, ông thầy người Pháp có thể sẽ phải tính toán lại sau trận thua đau này.