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Arsenal nhận cảnh báo về bất lợi lớn trước cuộc đấu với Leeds

Sự kiện: Premier League 2026-27 Arsenal

Cựu danh thủ Paul Merson đã đưa ra lời cảnh báo rằng Arsenal có thể gặp bất lợi lớn khi đối đầu với Leeds ở trận đấu sớm thứ Bảy ngay sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

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Lịch thi đấu gấp gáp đe dọa "Pháo thủ"

Sau 3 tuần nhường chỗ cho loạt trận quốc tế, Ngoại hạng Anh chính thức trở lại với trận đấu sớm lúc 18h30 thứ Bảy giữa Arsenal và Leeds của HLV Daniel Farke.

Arsenal đối mặt với bài toán thể lực sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia kéo dài.

Arsenal đối mặt với bài toán thể lực sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia kéo dài.

Tuy nhiên, cựu tiền đạo Paul Merson nhận định đây là bất lợi không nhỏ đối với đoàn quân của HLV Mikel Arteta. Với việc có tới 15 cầu thủ phải làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia cho đến tuần này, Arsenal có rất ít thời gian để hội quân đầy đủ và chuẩn bị bài bản cho trận đấu.

Chia sẻ trên Sky Sports News, Merson phân tích rằng các tuyển thủ Arsenal chỉ mới trở lại CLB, thực hiện một vài bài tập khởi động nhẹ và hầu như chỉ có chưa đầy hai ngày để rà soát lại các phương án cố định cũng như chiến thuật trước khi bước vào giờ thi đấu.

Khung giờ khởi tranh quá sớm được cho là yếu tố kéo ngắn khoảng cách trình độ và mang lại lợi thế không nhỏ cho đội khách Leeds.

Tình hình lực lượng và áp lực lên hai đội

Về phía Leeds, họ cũng có tới 21 cầu thủ hội quân cùng đội tuyển quốc gia, trong đó có thủ thành James Trafford của tuyển Anh.

Bên cạnh đó, HLV Daniel Farke đang đối mặt với khủng hoảng chấn thương khi Dan James và Joe Rodon chắc chắn vắng mặt trong chuyến làm khách đến London.

Ở chiều ngược lại, Arsenal kỳ vọng sự trở lại kịp thời của hàng loạt nhân tố như Declan Rice, Ezri Konsa, Cristhian Mosquera, Piero Hincapie và Ben White.

Arsenal bắt buộc phải thắng sau thất bại 0-3 trước Brighton ở vòng đấu trước.

Arsenal bắt buộc phải thắng sau thất bại 0-3 trước Brighton ở vòng đấu trước.

Đội chủ sân Emirates đang chịu áp lực bắt buộc phải giành chiến thắng để lấy lại niềm tin sau thất bại nặng nề 0-3 trước Brighton ở vòng đấu gần nhất.

Dù vậy, thách thức về mặt thể lực và thời gian chuẩn bị thiếu hụt sẽ là rào cản lớn mà thầy trò Arteta cần vượt qua nếu muốn giành trọn 3 điểm trên sân nhà.

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Theo Hồng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/10/2026 08:55 AM (GMT+7)
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