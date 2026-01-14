Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Napoli vs Parma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Köln vs Bayern Munich
Logo Köln - KOE Köln
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Inter Milan vs Lecce
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Chelsea vs Arsenal

Sự kiện: League Cup Arsenal Arsenal - Chelsea: Derby không khoan nhượng

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Chelsea vs Arsenal, bán kết lượt đi Cúp Liên Đoàn Anh diễn ra lúc 3h rạng sáng 15/1.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Chelsea vs Arsenal, bán kết lượt đi Cúp Liên Đoàn Anh diễn ra lúc 3h rạng sáng 15/1.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Chelsea vs Arsenal - 1

Carrick cam kết biến MU thành đội bóng tấn công, lớn tiếng đe dọa Man City
Carrick cam kết biến MU thành đội bóng tấn công, lớn tiếng đe dọa Man City

Michael Carrick đã gửi thông điệp rõ ràng tới người hâm mộ Manchester United về diện mạo đội bóng dưới triều đại của anh, sau khi chính thức được bổ...

Bấm xem >>

Theo PV/VOV.VN

Nguồn: [Link nguồn]

-14/01/2026 08:00 AM (GMT+7)
