ĐT Pháp tanh bành thời Zidane, Mbappe - Dembele đối đầu

Zidane bị chất vấn về lựa chọn nhân sự

Những hệ lụy từ thất bại 1-3 trước Italia của tuyển Pháp không dừng lại ở tỷ số hay màn trình diễn trên sân. Truyền thông nước này tiết lộ bầu không khí căng thẳng trong nội bộ đội tuyển, với hàng loạt chỉ trích nhắm vào các quyết định nhân sự của Zinedine Zidane, những vấn đề trong khâu tổ chức và mối quan hệ giữa nhà cầm quân này với đội trưởng Kylian Mbappe.

ĐT Pháp thua đậm Italia

Tin đồn phòng thay đồ bị chia rẽ càng khiến tình hình trở nên phức tạp. Một nhóm được cho là đứng về phía Mbappe, trong khi nhóm còn lại ủng hộ Ousmane Dembele. Điều này đặt ban huấn luyện trước bài toán khó, vượt xa nhiệm vụ chuẩn bị chuyên môn cho các trận đấu.

Cyril Hanouna, người dẫn chương trình của kênh W9, đã tiết lộ những thông tin trên trong lần xuất hiện hôm thứ Sáu. Nhân vật này khẳng định có nguồn tin thân cận bên trong đội tuyển Pháp.

Theo Hanouna, một số quyết định của Zidane khiến các cầu thủ khó hiểu, đặc biệt là việc lựa chọn danh sách triệu tập, trong đó có những cái tên đang thi đấu ở các giải hạng dưới.

Ông chỉ ra Sael Koumbedi là cầu thủ duy nhất hiện chơi bóng tại giải hạng Nhì Đức, đồng thời cho biết sự bất mãn không chỉ xuất phát từ vấn đề nhân sự mà còn liên quan đến cách Zidane điều hành đội tuyển.

Thậm chí, một số cầu thủ được cho là muốn Zidane tiếp tục thử nghiệm để kết quả tự lên tiếng, bất chấp nguy cơ đội bóng phải nhận thêm thất bại. Họ hy vọng điều đó sẽ khiến nhà cầm quân này ngừng thay đổi liên tục và sớm đưa ra những lựa chọn rõ ràng, ổn định hơn.

Phòng thay đồ rối ren, Mbappe bất đồng với Zidane

Những căng thẳng không đơn thuần xuất phát từ chuyên môn. Hanouna cho biết ban huấn luyện bất ngờ trước quyết định rời đội tuyển của Dayot Upamecano vì lý do cá nhân. Sự ra đi của trung vệ này được cho là khiến toàn bộ ê-kíp huấn luyện không kịp trở tay.

Mbappe bị cho là mâu thuẫn với HLV Zidane

Các vấn đề trong khâu tổ chức cũng liên tiếp xuất hiện. Buổi tập hôm thứ Sáu tại Bordeaux phải thay đổi thời gian, trong khi khả năng một số thành viên ban huấn luyện bị sa thải cũng làm dấy lên những lo ngại.

Một số cầu thủ còn phàn nàn về cách sắp xếp việc di chuyển cho gia đình họ. Theo Hanouna, sự hỗn loạn trong nội bộ tuyển Pháp không chỉ liên quan đến thành tích hay những quyết định chiến thuật, mà còn lan sang cả công tác hậu cần và quản lý, khiến bầu không khí chung trở nên ngột ngạt.

Đáng chú ý nhất là mối quan hệ giữa Mbappe và Zidane. Hanouna tiết lộ tiền đạo của Real Madrid từng đề nghị được thi đấu ở trận đầu tiên trong đợt tập trung quốc tế, sau đó trở lại CLB. Tuy nhiên, Zidane không chấp thuận và yêu cầu đội trưởng tuyển Pháp ở lại cho đến khi đợt tập trung kết thúc.

Mbappe không ra sân trong trận gặp Italia, nhưng đã hoàn thành đầy đủ giáo án tập luyện hôm thứ Sáu. Điều này mở ra khả năng anh trở lại ở cuộc đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ vào Chủ nhật.

Hai phe Mbappe - Dembele, Zidane đối mặt thử thách lớn

Mâu thuẫn giữa Zidane và đội trưởng chưa phải vấn đề duy nhất. Hanouna còn tiết lộ phòng thay đồ tuyển Pháp đang tồn tại hai nhóm cầu thủ riêng biệt: một bên xoay quanh Mbappe, bên còn lại đứng về phía Dembele.

Mbappe và Dembele không có mối quan hệ tốt

Tình trạng này được cho là khiến một số tuyển thủ rơi vào thế khó xử, bởi việc duy trì sự đoàn kết trong một tập thể tồn tại hai phe đối lập không hề đơn giản.

Dù vậy, Hanouna không nêu đích danh những cầu thủ thuộc từng nhóm. Cho đến nay, cũng chưa có xác nhận chính thức nào về sự tồn tại của cuộc chia rẽ nói trên.

Tất cả khiến Zidane đối mặt thử thách lớn trước trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Sau thất bại trước Italia, những chỉ trích không còn giới hạn ở kết quả thi đấu mà đã mở rộng sang cách lựa chọn nhân sự, mối quan hệ với các ngôi sao hàng đầu và hàng loạt bất cập trong công tác tổ chức đội tuyển.

Khả năng Mbappe trở lại sân cỏ vì thế vẫn là chủ đề được quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn với tuyển Pháp lúc này là nhanh chóng vượt qua cú sốc trước Italia, lấy lại sự tập trung và tránh để những ồn ào hậu trường tiếp tục ảnh hưởng đến đội bóng.