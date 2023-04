ĐT nữ Việt Nam mơ kỷ lục HCV SEA Games, ông Chung lo điều gì nhất?

ĐT nữ Việt Nam thi đấu giao hữu với New Zealand trước World Cup nữ 2023 Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết bóng đá nữ thế giới (FIFA World Cup 2023), lãnh đạo VFF và Liên đoàn bóng đá New Zealand đã thống nhất tổ chức trận đấu giao hữu quốc tế giữa ĐT nữ Việt Nam với ĐT nữ New Zealand, diễn ra lúc 17h (giờ địa phương) ngày 10/7/2023 tại McLean Park, Napier. Đây sẽ là trận đấu giao hữu cuối cùng của ĐT nữ New Zealand trước khi bắt đầu hành trình tại VCK bóng đá nữ thế giới trên sân nhà, diễn ra vào tháng 7 năm nay. Huấn luyện viên trưởng của ĐT nữ New Zealand, Jitka Klimková coi trận đấu này là một trận đấu quan trọng đối với đội bóng: “Chúng tôi muốn tham dự VCK bóng đá nữ thế giới với thể trạng tốt nhất có thể, vì vậy việc đối đầu với một đội tuyển như Việt Nam ngay trước khi giải đấu bắt đầu sẽ mang đến sự kết hợp trong việc đối chiếu các đối thủ cho chúng tôi trong giai đoạn xây dựng chiến dịch này”. “Chúng tôi sẽ có phần lớn đội hình chính trong vài tuần trước trận đấu, vì vậy trận đấu này là cơ hội hoàn hảo để biến những gì chúng tôi nỗ lực thực hiện thành hiện thực. Chúng tôi cũng biết mọi thứ đã khó khăn như thế nào đối với người dân Hawke’s Bay trong năm nay, bao gồm cả bạn bè và gia đình của các cầu thủ trong khu vực, vì vậy chúng tôi mong trận đấu công khai cuối cùng trước giải đấu sẽ là sự ủng hộ của chúng tôi đối với họ”, HLV trưởng Jitka Klimková cho biết. Về phần mình, HLV trưởng Mai Đức Chung nhận định: “Đây sẽ là cơ hội để chúng tôi kiểm tra lại những sự chuẩn bị cho giải đấu. Tuy nhiên thời gian đó cũng là sát thời gian thi đấu nên chúng tôi cũng cần có sự tính toán để bảo toàn lực lượng, hạn chế các chấn thương. Đó là trận đấu với một trong hai chủ nhà của giải đấu nên chúng tôi rất trân trọng trận đấu này”.