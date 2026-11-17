Đây là trận đấu cuối cùng của HLV Moriyasu với ĐT Nhật Bản và ông tung ra đội hình có nhiều sự thay đổi sau khi thắng Brazil. Đội bóng của ông đã có khởi đầu không như ý. Phút thứ 2, Paraguay lừa cả hàng thủ Nhật Bản khi thực hiện quả phạt góc xoáy ra tuyến hai cho Caceres, người bắt vô-lê đập đất đi rất khó đánh bại thủ môn Suzuki.

Juan Caceres tạo ra lợi thế dẫn bàn rất sớm cho Paraguay

Nhật Bản áp đặt thế kiểm soát nhưng Paraguay phòng ngự rất sâu để hạn chế số cơ hội dứt điểm từ phía đội bạn. Tới phút 31, một cú sút của Kodai Sano đã chạm tay Alderete trong vòng cấm Paraguay và sau rất nhiều phút kiểm tra VAR xen lẫn cãi cọ từ phía hai đội với nhau, rốt cuộc đã không có quả penalty nào.

Các cầu thủ Nhật còn chưa hết hậm hực vì quyết định đó thì họ đã thủng lưới bàn thứ 2 ở phút 39. Lại là một quả phạt góc mang về bàn thắng cho Paraguay, Gustavo Gomez đã đánh bại Watanabe trong pha không chiến để đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0.

Nhật Bản tiếp tục vấp phải bức tường phòng thủ của Paraguay ở hiệp 2 và ở phút 52, Kodai Sano cũng không tận dụng được cơ hội sút bóng sau khi thủ môn Gill đã để bóng bật khỏi tay. Takefusa Kubo được tung vào sân và ngôi sao của Real Sociedad đã suýt ghi bàn phút 64 nhưng cứa lòng đi chệch cột dọc.

Đến phút 85, Gill đã cản phá được cú sút phạt rất khó của Kubo, nhưng anh đẩy bóng ra đúng tầm đánh đầu bồi của dự bị Fukuda. Hy vọng thắp lên, Nhật Bản ồ ạt tràn lên và ở phút bù giờ Fukuda đã suýt nữa gỡ hòa, nhưng anh rướn chân đệm bóng cận thành chậm trong tích tắc và bị thủ môn Gill cản phá. Đó là cơ hội cuối cùng và Paraguay bảo toàn thành công thắng lợi 2-1.

Tỷ số trận đấu: Nhật Bản 1-2 Paraguay.

Ghi bàn:

- Nhật Bản: Fukuda 85'

- Paraguay: Caceres 2', G. Gomez 39'

Đội hình xuất phát:

Nhật Bản: Z. Suzuki, Itakura, Watanabe, J. Suzuki, Sakamoto, Kaishu Sano, Kodai Sano, Sugawara, Soma, Goto, Y. Suzuki.

Paraguay: Gill, Gamarra, Gomez, Alderete, Caceres, D. Gomez, Cuenca, Bobadilla, Ensico, Almiron, Wik.