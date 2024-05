ĐT Anh loại 7 tuyển thủ trước EURO: "Nín thở" khả năng Maguire & Shaw bị gạch tên

Từ hôm 21/5 HLV Gareth Southgate đã lên danh sách 33 cầu thủ chuẩn bị cho chiến dịch EURO 2024. Do UEFA chỉ cho phép 26 cầu thủ được đăng ký nên trong ngày 6/6 Southgate sẽ phải đưa ra quyết định cuối loại 7 người.

HLV Gareth Southgate sẽ loại 7 cầu thủ khỏi danh sách ĐT Anh dự EURO chậm nhất ngày 6/6

Sẽ có 1 thủ môn dễ phải ở nhà và James Trafford được cho là người đó, bởi những Jordan Pickford, Dean Henderson và Aaron Ramsdale đều có trình độ tốt hơn hẳn thủ môn trẻ của Burnley. Với các vị trí còn lại, những người đá chính như Kane, Bellingham, Stones, Rice, Saka đều khá chắc chân và các cầu thủ xếp sau có thể được giữ tùy theo cả thể lực, trình độ, phong độ lẫn sự đa năng.

Vậy những ai có thể bị loại? Tờ Telegraph mới đây tiết lộ cả 2 hậu vệ MU là Harry Maguire và Luke Shaw có thể rơi vào nhóm đó. Shaw đã bị chấn thương và dù được gọi lên, chính HLV Southgate nói khả năng anh lọt vào danh sách cuối cùng không cao.

Trong khi đó Harry Maguire mới đây đã hủy bỏ kế hoạch nghỉ hè để tập trung vào hồi phục. Anh đã luôn được trọng dụng ở ĐT Anh dưới thời Southgate và trung vệ của MU nếu có thể trạng tốt sẽ gần như chắc chắn đá chính. Tuy nhiên Maguire đã không đá từ cuối tháng 4 vì chấn thương cơ và đang có những lo ngại rằng tiến độ hồi phục của anh chậm hơn dự kiến.

Nếu Maguire bình phục, anh sẽ đá cặp trung vệ với đồng hương Nam Yorkshire John Stones

Maguire đã lên tập trung tuyển từ hôm thứ Ba cùng lúc với Shaw và Anthony Gordon của Newcastle. Họ đang được các bác sĩ theo dõi và tập theo chế độ riêng mỗi ngày 3 buổi. Khác với Shaw và Maguire, Gordon chưa chắc được đá chính nhưng anh được xem là tiền đạo cánh trái có phong độ tốt nhất trong các cầu thủ được triệu tập.

The Athletic cho biết Southgate 1 tuần nữa mới quyết bởi ông còn kiểm tra tình hình các cầu thủ vừa đá chung kết FA Cup lẫn Jude Bellingham sắp đá chung kết Champion League. Tuy nhiên những cầu thủ sau thuộc vào diện dễ bị gạch tên nhất nếu những cái tên chủ lực không bị chấn thương.

James Trafford (Burnley), Jarell Quansah (Liverpool), Adam Wharton (Crystal Palace), Curtis Jones (Liverpool), Eberechi Eze (Crystal Palace), Lewis Dunk (Brighton), Jarrod Bowen (West Ham).

Trong số này, Quansah khó cạnh tranh được với John Stones và Marc Guehi, chưa kể Kyle Walker cũng đá trung vệ lệch phải được. Lewis Dunk đã thể hiện khá tệ ở trận giao hữu gặp Brazil hồi tháng 3, trong khi Curtis Jones và Adam Wharton đều chơi rất tốt mùa qua nhưng họ đơn giản là khó đấu được với Conor Gallagher, Declan Rice, Kobbie Mainoo và Jude Bellingham về mặt chuyên môn.

Trường hợp của Bowen khá đáng tiếc là bởi trong mùa giải anh là ngôi sao chơi hay nhất của West Ham, Bukayo Saka cũng có phong độ rất cao ở Arsenal còn Cole Palmer bứt phá tại Chelsea, đó là chưa kể vị trí tiền đạo phải Phil Foden cũng chơi được. Còn với Eze, anh chưa chắc sẽ bị loại nhưng do Foden đã chắc suất, nếu phải chọn giữa Eze và Maddison cho vị trí tiền vệ công thì Southgate sẽ ngả về Maddison, nhân tố ông đã quen dùng ở đội tuyển.

Southgate chọn ai giữa Eze và Maddison? Maddison đã đá quen ở ĐT Anh, nhưng Eze là người có phong độ tốt hơn ở cuối mùa giải

Mặc dù đã có những đồn đoán rằng Jack Grealish dễ bị cắt do phong độ mùa qua ở Man City đi xuống, đó không phải là dự tính của HLV Gareth Southgate. Mặc dù Southgate dùng Grealish ở ĐTQG cũng dạt trái như Man City, nhưng anh được cho hoạt động khá tự do giống thời ở Aston Villa và khả năng lao về chống phản công của anh là tốt hơn nhiều so với Gordon.

Nguồn tin cho biết những cầu thủ đa năng như Joe Gomez (đá được gần như mọi vị trí trên hàng phòng ngự), Ezri Konsa (đá được trung vệ và hậu vệ phải) và Kieran Trippier (đá được cả 2 biên) đều dễ được giữ. Trên hàng công Ivan Toney và Ollie Watkins sẽ dự bị cho Kane nhưng theo 2 trường hợp: Watkins vào sân khi Southgate muốn đổi sang đá 2 tiền đạo, và Toney vào sân khi ĐT Anh dùng nhiều bóng bổng hoặc chuẩn bị sút luân lưu.

Danh sách sơ bộ 33 cầu thủ của ĐT Anh Thủ môn: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), Aaron Ramsdale (Arsenal), James Trafford (Burnley). Hậu vệ: Harry Maguire (Man Utd), John Stones (Man City), Kyle Walker (Man City), Jarrad Branthwaite (Everton), Jarell Quansah (Liverpool), Marc Guehi (Crystal Palace), Lewis Dunk (Brighton), Kieran Trippier (Newcastle), Luke Shaw (Man Utd), Ezri Konsa (Aston Villa), Joe Gomez (Liverpool). Tiền vệ: Curtis Jones (Liverpool), Adam Wharton (Crystal Palace), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Gallagher (Chelsea), Kobbie Mainoo (Man Utd), Declan Rice (Arsenal). Tiền đạo: Harry Kane (Bayern Munich), Jack Grealish (Man City), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa), Jude Bellingham (Real Madrid), Jarrod Bowen (West Ham), Eberechi Eze (Crystal Palace), Phil Foden (Man City), James Maddison (Tottenham), Cole Palmer (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Anthony Gordon (Newcastle).

Vòng chung kết EURO 2024 Theo bạn đội tuyển nào sẽ lên ngôi vô địch EURO 2024? ĐT Đức ĐT Pháp ĐT Anh ĐT Bồ Đào Nha ĐT Tây Ban Nha ĐT Italia ĐT Bỉ ĐT khác Bình chọn Xem kết quả

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]