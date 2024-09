Đoàn Văn Hậu chấn thương vẫn chưa biết ngày trở lại

Hồi tháng 9/2023, CLB bóng đá Công an Hà Nội đã công bố về chấn thương của hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Thông tin từ đội bóng ngành công an khi ấy cho hay, Đoàn Văn Hậu dính chấn thương viêm điểm bám gân gót chân, dự kiến mất từ 3 tới 6 tháng để có thể bình phục hoàn toàn.

Tròn một năm Đoàn Văn Hậu chưa thể trở lại tập luyện và thi đấu cùng đồng đội ở CLB Công an Hà Nội.

Chấn thương ấy khiến Đoàn Văn Hậu bỏ lỡ một số trận đấu của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Troussier. Đoàn Văn Hậu đã đi Singapore để chữa trị chấn thương và các bác sĩ tại đây cho rằng vết đau ở gót chân của anh không cần phải mổ. Không như chẩn đoán ban đầu, chấn thương của Văn Hậu nặng hơn dự tính.

Tính đến thời điểm này, hậu vệ sinh năm 1999 vẫn chưa thể trở lại tập luyện cùng đồng đội ở CLB Công an Hà Nội. Cụ thể, Đoàn Văn Hậu đã bỏ lỡ toàn bộ mùa giải V-League 2023/24 của CLB Công an Hà Nội. Lần cuối Văn Hậu ra sân thi đấu cho CLB Công an Hà Nội là trận gặp Thanh Hóa ở vòng cuối V-League 2023 ngày 27/8/2023.

Như vậy, Đoàn Văn Hậu đã rời xa sân cỏ để chữa trị chấn thương đã tròn một năm. Còn với ĐTQG, lần cuối hậu vệ sinh năm 1999 ra sân thi đấu đã cách đây hơn 3 năm (ĐT Việt Nam đấu UAE ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 ngày 15/6/2021).

Khi V-League 2024/25 sắp khởi tranh và ĐT Việt Nam sắp đấu ĐT Nga, ĐT Thái Lan ở Mỹ Đình vào đầu tháng 9 tới, chấn thương của Đoàn Văn Hậu một lần nữa được nhiều người hâm mộ quan tâm. Mặt khác, việc CLB Công an Hà Nội vừa chiêu mộ Jason Quang Vinh khiến giới chuyên môn lo ngại Văn Hậu có thể mất vị trí vào tay hậu vệ Việt kiều.

Thông tin mới nhất từ Văn Hậu cho hay, cầu thủ quê Thái Bình vẫn đang phải tập hồi phục cùng bác sĩ trong phòng gym và chưa biết chính xác ngày có thể trở lại tập luyện. “Hiện tại, tôi vẫn chưa hết đau. Hàng ngày, tôi vẫn tập hồi phục cùng bác sĩ của đội bóng trong phòng gym.

Đoàn Văn Hậu tích cực tập hồi phục.

Tôi nhớ sân cỏ nhưng không thể vội vã được, phải trị dứt điểm. Tôi chưa biết chính xác thời điểm nào mình có thể trở lại”, Đoàn Văn Hậu chia sẻ. Khi được hỏi về việc có thể mất vị trí ở CLB Công an Hà Nộ, hay thậm chí ở ĐT Việt Nam trong tương lai trước sự xuất hiện của Jason Quang Vinh, Văn Hậu tỏ ra bình thản và muốn tập trung điều trị dứt điểm chấn thương.

Đoàn Văn Hậu cho biết thêm: “Tôi thấy bình thường khi mọi người nhắc đến mình với ý so sánh cùng Jason Quang Vinh. Trong bóng đá chuyện cạnh tranh vị trí là điều thường xuyên diễn ra. Có người cạnh tranh cùng đôi khi lại thúc đẩy bạn để tốt hơn.

Cá nhân tôi lúc này không để ý tới câu chuyện cạnh tranh, tôi chỉ muốn tập trung để điều trị chấn thương, sớm trở lại với sân cỏ. Khi đá lại được rồi thì mình lại cạnh tranh cho vị trí của mình”.

