Đình cao thư hùng Tottenham - Liverpool: Gần 500 bàn thắng & những khoảnh khắc lịch sử

Trận đấu Tottenham - Liverpool (23h30 ngày 22/12) là cuộc đối đầu giữa một đội đang đứng giữa BXH với một đối thủ đang nhắm tới ngôi vô địch. Nhưng trong lịch sử, các cuộc đụng độ giữa hai CLB này không ít lần trở nên quan trọng. Nếu không là các trận đấu trực tiếp tranh chức vô địch thì cũng góp phần ảnh hưởng đến việc xác định các danh hiệu.

Lịch sử bóng đá Anh liệu sẽ lại thay đổi vì trận đấu Tottenham - Liverpool?

Với 495 bàn thắng đã được ghi trong lịch sử đối đầu giữa hai CLB, liệu trận đấu Chủ nhật tới có mang về bàn thứ 500 lẫn làm thay đổi lịch sử bóng đá Anh, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp?

Lịch sử đụng độ

Tầm quan trọng của các trận đấu Tottenham - Liverpool tăng đáng kể khi bước vào đầu những năm 1980. Liverpool đang trong giai đoạn thống trị bóng đá Anh, nhưng Tottenham trở thành "Vua đá cúp" với chuỗi trận liên tiếp góp mặt tại Wembley để tranh FA Cup & League, lẫn vô địch UEFA Cup.

Mùa 1984/85 là mùa giải Tottenham thắng Liverpool cả 2 lượt trận, một kỳ tích đáng nể bởi đối thủ đang là nhà ĐKVĐ Anh lẫn Cúp C1. Tottenham lặp lại thành tích đó một lần nữa trong mùa 1986/87, mùa giải họ đoạt ngôi Á quân FA Cup.

Tottenham khiến Liverpool rơi khỏi top 4 trong mùa giải 2009/10

Hai đội bóng sa sút trong thập niên 1990, nhưng Liverpool vẫn thường thắng Spurs cho tới khi Harry Redknapp dẫn dắt Tottenham. Từ 2008 đến 2012, Tottenham với những Modric, Bale, Van der Vaart đã thắng Liverpool 7 lần, hòa 1 và thua chỉ 3 trận. Họ loại Liverpool trên hành trình tới chức vô địch League Cup năm 2008 (chính là danh hiệu gần nhất Tottenham giành được), trước khi khiến Liverpool mất suất dự cúp châu Âu trong mùa 2009/10.

Dưới bàn tay Brendan Rodgers rồi Jurgen Klopp, Liverpool bất bại suốt từ 2013 đến 2017 trước Tottenham. Ngay cả sau khi Spurs thắng 4-1 tại White Hart Lane vào tháng 10/2017, Liverpool vẫn tiếp tục áp đảo đối phương với chuỗi 12 trận không thua từ 2018 đến 2023, trong đó có 7 trận thắng liên tiếp từ 2018 đến 2021, bao gồm trận chung kết Champions League 2019.

Đối đầu Liverpool - Tottenham Liverpool thắng 90 Hòa 44 Tottenham thắng 49 Các chân sút ghi bàn nhiều nhất cặp đấu này Người ghi bàn Số bàn thắng Thành tựu Jimmy Greaves (Tottenham) 11 bàn Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử giải vô địch Anh (357 bàn) - 6 lần Vua phá lưới giải vô địch Anh - Chân sút thứ 2 trong lịch sử Tottenham Ian Rush (Liverpool) 11 bàn Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Liverpool (346 bàn) - Giày vàng châu Âu 1984 Mohamed Salah (Liverpool) 10 bàn Chân sút thứ 5 trong lịch sử Liverpool - 3 lần Vua phá lưới Premier League Harry Kane (Tottenham) 9 bàn Chân sút số 1 trong lịch sử Tottenham - Chân sút số 2 trong lịch sử Premier League - 3 lần Vua phá lưới Premier League Roger Hunt (Liverpool) 9 bàn Cựu kỷ lục gia bàn thắng của Liverpool, nay xếp thứ 2 (285 bàn) - 1 lần Vua phá lưới giải vô địch Anh

Ange Postecoglou cuối cùng đã giúp Spurs phá dớp trước Liverpool ở lượt đi mùa 2023/24 với thắng lợi 2-1, nhưng đó là trận đấu đầy tranh cãi khi Tottenham được trọng tài ưu ái, Liverpool bị tới 2 thẻ đỏ nhưng vẫn suýt thắng và chỉ thất bại ở phút bù giờ vì một bàn đá phản. Sang lượt về Liverpool lập lại trật tự, thắng 4-2 ở Anfield trong thế họ đã dẫn trước 4-0 sau 1 giờ thi đấu.

Những trận đấu đáng nhớ nhất

Liverpool 1-1 Tottenham, 31/3/1973: Liverpool đánh rơi điểm rất không đúng lúc trong cuộc đua tam mã với Arsenal và Leeds cho ngôi vương nước Anh. Pat Jennings trong khung thành Tottenham đã cản phá cả tá cú sút của “The Kop”, tới mức ông còn đẩy được tới 2 quả penalty, và Liverpool chỉ ghi bàn nhờ bóng đổi hướng.

Quá may cho Liverpool là họ vẫn vô địch Anh do Arsenal và Leeds tự trượt ngã. Liverpool sau đó gặp lại Tottenham ở bán kết UEFA Cup, lần này "The Kop" đánh bại Spurs trên hành trình lên ngôi vô địch.

Liverpool 7-0 Tottenham, 2/9/1978: Liverpool tạo nên một bữa tiệc bàn thắng để thiết lập kỷ lục thắng Tottenham đậm nhất với 2 cú đúp của Kenny Dalglish và David Johnson. Bàn thứ 7 được xem là một tuyệt tác phối hợp, Johnson chuyền dài vượt tuyến và Steve Heighway ở cánh trái không khống chế mà vô-lê ngay tạt vào cho Terry McDermott đánh đầu ghi bàn, một pha bóng kéo dài quãng đường 70m và thành bàn chỉ sau 3 chạm.

Trận thắng 7-0 năm 1978 vẫn là trận thắng đậm nhất của Liverpool trước Tottenham

Liverpool 3-1 Tottenham, 13/3/1982: Chung kết League Cup. Tottenham 1 mùa trước đó vừa đăng quang FA Cup và đang sở hữu chuỗi 25 trận bất bại liên tiếp ở tất cả các trận đấu cúp, cộng thêm việc họ chưa từng thua tại sân Wembley. Mọi chuyện bắt đầu sáng sủa cho Tottenham khi Ardiles dàn xếp cho Steve Archibald ghi bàn mở điểm phút 11. Liverpool rất bế tắc trong phần lớn trận đấu, ở phút 85 Archibald suýt nữa nâng tỷ số lên 2-0 nhưng Graeme Souness kịp giải cứu.

Ngay sau đó 2 phút Liverpool lên bóng và Ronnie Whelan sút tung lưới Tottenham để quân bình 1-1. Trong hiệp phụ, Ronnie Whelan tận dụng một pha mất bóng của Tottenham để đưa Liverpool vượt lên, và Ian Rush đệm cận thành ở phút 120 để mang về League Cup cho Liverpool.

Liverpool 1-2 Tottenham, 11/3/1995: Hai đội đang trong một mùa giải có thành tích khá bết bát và gặp nhau ở tứ kết FA Cup, giải đấu lúc đầu Tottenham còn không được cho dự vì sai phạm tài chính. Liverpool vượt lên nhờ bàn thắng của Robbie Fowler ở phút 38, nhưng Teddy Sheringham cứa lòng từ ngoài vòng cấm rất đẹp mắt để gỡ hòa ngay trước khi hết hiệp 1.

Sheringham ăn mừng trước các khán đài White Hart Lane, sau bàn thắng quyết định trận tứ kết FA Cup 1995

Khi trận đấu chỉ còn khoảng 1 phút rưỡi, Sheringham có cú gảy bóng đẹp mắt đưa Jurgen Klinsmann thoát xuống vòng cấm ấn định 2-1. Đây là lần đầu trong lịch sử Tottenham hạ Liverpool ở FA Cup.

Tottenham 3-3 Liverpool, 14/3/1998: Tottenham đang đua trụ hạng dù có những hảo thủ như Jurgen Klinsmann và David Ginola trong đội hình. 3 lần Spurs vượt lên dẫn trước, trong đó 2 bàn đầu do Ginola tạt cho Klinsmann đánh đầu, trước khi tự Ginola solo rồi cứa lòng từ ngoài vòng cấm. Nhưng Steve McManaman 2 lần ghi bàn gỡ hòa cho Liverpool, xen giữa đó là một cú tung người móc bóng đẹp mắt của Paul Ince.

Tottenham 4-0 Liverpool, 18/9/2011: Tottenham cho ra mắt cựu "Pháo thủ" Emanuel Adebayor tại sân White Hart Lane, và tiền đạo người Togo lập cú đúp trong khi Defoe và Modric góp mỗi người 1 bàn. Liverpool chỉ còn 9 người khi hết trận vì Martin Skrtel và Charlie Adam ăn thẻ đỏ.

Adebayor (phải) ăn mừng cú đúp vào lưới Liverpool cùng Bale, ngay trong trận ra mắt White Hart Lane

Tottenham 0-5 Liverpool, 15/12/2013: Tottenham vừa bị Man City nã cho 6 bàn trước đó 3 tuần. Liverpool không có Steven Gerrard, nhưng Luis Suarez trong vai thủ quân đã lập cú đúp, những Jordan Henderson, Raheem Sterling và Jon Flanagan mỗi người góp 1 bàn. Spurs chỉ còn 10 người sau cú đốn của Paulinho với Suarez, và vài giờ sau trận Tottenham sa thải HLV Andre Villas-Boas.

Liverpool 3-2 Tottenham, 10/2/2015: Mario Balotelli là một thất bại tại Anfield nhưng ít nhất anh đã có ích trong ngày này. Harry Kane đang có phong độ cao cho Tottenham và anh gỡ hòa 1-1 sau khi Liverpool dẫn trước nhờ Hugo Lloris để lọt cú sút của Lazar Markovic.

Gerrard sút 11m đưa Liverpool vượt lên, nhưng Mousa Dembele gỡ hòa cho Tottenham sau quả đá phạt của Christian Eriksen. 7 phút trước khi hết giờ, dự bị Balotelli có mặt đúng chỗ để đưa bóng vào lưới sau quả căng ngang của Adam Lallana. Balotelli không ăn mừng bàn thắng đầu tiên cho CLB và sau trận lặng lẽ đi vào đường hầm, thay vào đó ăn mừng trên Instagram.

Balotelli ghi bàn đầu tiên cho Liverpool là vào lưới Tottenham trong trận thắng 3-2 năm 2015

Liverpool 2-0 Tottenham, 1/6/2019: Trận chung kết Champions League. Hai đội đã đặt vé đến Madrid nhờ những màn ngược dòng nghẹt thở trước Barcelona và Ajax, đây là cơ hội cho Liverpool có danh hiệu đầu tiên với HLV Jurgen Klopp trong khi Tottenham chưa từng đăng quang Cúp C1.

Mọi chuyện bắt đầu khá tệ cho Tottenham với pha để bóng chạm tay trong vòng cấm của Moussa Sissoko chỉ sau 24 giây, giúp Mohamed Salah mở điểm từ chấm 11m. Liverpool cho Tottenham giữ bóng còn họ lùi về phòng thủ khiến trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt. Đòn quyết định đến ở phút 87 khi Divock Origi tận dụng pha phá phạt góc không tốt của Tottenham để ghi bàn ấn định 2-0, mang Cúp C1 lần thứ 6 về tay Liverpool.

Tottenham 2-2 Liverpool, 19/12/2021: Liverpool đang đua với Man City ở ngôi đầu bảng còn Tottenham vừa đón Antonio Conte về. Harry Kane đưa Spurs dẫn trước chỉ sau 13 phút và qua đó chấm dứt chuỗi 6 trận tịt ngòi của mình, nhưng Andy Robertson tạt cho Diogo Jota gỡ hòa phút 35. Chính Robertson sau đó đánh đầu phút 69 để Liverpool dẫn 2-1, nhưng sai lầm của Alisson giúp Son Heung Min sút vào lưới trống gỡ hòa 2-2 phút 74.

Một sai lầm phải trả giá bằng chức vô địch

Không ai biết rằng sai lầm của Alisson sau này có ý nghĩa lớn thế nào: cuối mùa giải Liverpool lại thua Man City trong cuộc đua vô địch với chỉ 1 điểm ít hơn, đáng lẽ “The Kop” sẽ đặt tay vào cúp lần thứ 3 nếu không vì trận hòa đáng tiếc này lẫn trận thua Leicester City trước đó 2 tháng.

Liverpool 4-3 Tottenham, 30/4/2023: Đoạn kết nghẹt thở của một trận đấu tưởng như dễ dàng cho Liverpool. Chỉ sau 15 phút Curtis Jones, Luis Diaz và Salah đã ghi 3 bàn vào lưới Spurs, nhưng Kane vô-lê thành bàn ở cuối hiệp 1 trước khi Son Heung Min rút ngắn 2-3 phút 77. Đến phút 90+3 dự bị Richarlison đánh đầu gỡ hòa 3-3, nhưng đúng 1 phút sau sai lầm của Lucas Moura giúp Jota sút tung lưới Spurs mang lại trận thắng 4-3.

Tottenham 2-1 Liverpool, 30/9/2023: Một ví dụ được các fan Liverpool nhắc đến khi nói về sự chèn ép của trọng tài Anh với đội bóng của họ. Liverpool đang chơi trên cơ thì Curtis Jones bị đuổi ở phút 26, anh đã bị rút thẻ vàng nhưng VAR khiến trọng tài đổi sang thẻ đỏ. 10 phút sau Richarlison thoát xuống chọc khe để Son Heung Min đưa Tottenham dẫn 1-0.

Giây phút Matip đá phản lưới nhà, khiến 9 người của Liverpool để thua Tottenham

Liverpool không nao núng, Cody Gakpo gỡ hòa 1-1 ở phút 45+4 cho đội khách và họ kiên cường chống trả các đợt hãm thành trong hiệp 2 của Tottenham. Kể cả khi Liverpool chỉ còn 9 người từ phút 69 sau thẻ vàng thứ 2 của Diogo Jota, Spurs vẫn không tìm được bàn thắng vào lưới Alisson, cho tới khi Joel Matip vô tình đá phản lưới nhà vào phút 90+5.