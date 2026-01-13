Đình Bắc nhận thẻ vàng: Có được xóa thẻ khi U23 Việt Nam vào tứ kết không?

U23 Việt Nam thắng U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0 và tiền đạo Đình Bắc là người ghi bàn. Anh cũng là người nhận một thẻ vàng trong trận cuối vòng bảng này. Vậy khi U23 Việt Nam đã giành quyền vào tứ kết, chiếc thẻ vàng có “đeo bám” Đình Bắc sang vòng knock-out hay không?

Trên thực tế, trong các giải đấu cấp châu lục, việc tích lũy thẻ vàng thường gắn với nguy cơ treo giò nên vấn đề thẻ phạt luôn được quan tâm, đặc biệt khi đội tuyển bước vào các trận đấu loại trực tiếp.

Tình huống dẫn đến thẻ vàng của Đình Bắc. Ảnh: TPO.

Theo Điều 56 trong Quy định Giải đấu U23 châu Á 2026 của AFC, thẻ vàng ở vòng bảng không được xóa ngay khi sang tứ kết. Tức là, cầu thủ kết thúc vòng bảng với một thẻ vàng sẽ mang theo thẻ đó vào vòng tứ kết.

Điều này có nghĩa là với trường hợp của Đình Bắc, thẻ vàng anh nhận trong trận với U23 Saudi Arabia vẫn còn hiệu lực ở trận tứ kết sắp tới.

Cũng theo quy định của AFC, nếu cầu thủ chỉ nhận một thẻ vàng sau khi đã đá xong vòng bảng và tứ kết, thì thẻ này sẽ được xóa trước vòng bán kết. Nói cách khác, nếu Đình Bắc thi đấu “sạch thẻ” ở tứ kết và U23 Việt Nam đi tiếp vào vòng bán kết, thì cầu thủ số 7 của chúng ta sẽ được xóa thẻ vàng vừa nhận trong trận với U23 Saudi Arabia.

Đoạn trích quy định của AFC cho giải U23 châu Á 2026. (Ảnh chụp màn hình AFC).

Với những cầu thủ đã nhận một thẻ vàng ở vòng bảng và lại nhận một thẻ vàng ở tứ kết thì sẽ bị treo giò ở trận bán kết (nếu đội tuyển đó có mặt ở vòng bán kết). Vì vậy, việc thi đấu cẩn thận, “sạch thẻ” của các cầu thủ là rất quan trọng, có ý nghĩa không kém gì yếu tố chiến thuật vì việc này ảnh hưởng trực tiếp đến lực lượng của đội ở chặng đường tiếp theo của giải.

Ở lượt trận tứ kết, U23 Việt Nam sẽ gặp đội Nhì bảng B vào 22h30 ngày 16/1.