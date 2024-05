Điểm nóng vòng 37 Ngoại hạng Anh: Arsenal đấu Man City tới vòng cuối, Chelsea bứt phá ngoạn mục

Tư duy của 2 ứng viên vô địch

“Cuộc chơi an toàn” đang là tư duy của cả hai đội tranh ngôi vô địch vào lúc này. Arsenal tìm kiếm sự an toàn khi đổ rào phòng thủ sau khi dẫn 1-0 trước Manchester United tại Old Trafford, họ đã quá thấu bài học Liverpool thua ngược vì bị phản công ở FA Cup hồi tháng 3. Trong khi đó Man City vẫn thói quen “máy ủi” với trận thắng đậm Fulham 4-0.

Arsenal những vòng đã qua thắng từng trận theo khả năng tận dụng tình huống, sau đó chơi an toàn

Mặc dù Arsenal còn có thể chờ Tottenham làm phước vào đêm nay (2h, 15/5) nhưng để lật đổ Man City sang mùa giải sau sẽ cần nhiều hơn nữa. Chưa bao giờ Premier League lại có một thế lực đứng đỉnh bảng khó bị lật đổ đến thế khi Liverpool đã 2 lần về nhì với cách biệt 1 điểm, số phận sắp đặt Arsenal có lẽ cũng sẽ như vậy.

Nhưng khác với Liverpool 2018/19 hay 2021/22, Arsenal hiện nay thiếu một siêu sao tấn công có thể tìm ra bàn thắng ở những khoảnh khắc xuất thần cá nhân. Không dễ giải quyết vấn đề này bởi Liverpool đã “đào” ra được Mohamed Salah ở đỉnh cao phong độ, còn Arsenal mùa này không có ai trong top 10 chân sút Premier League và họ sẽ cần đổ nhiều tiền để tìm ra một cầu thủ như thế.

Arteta chưa thể đọ được Pep Guardiola về độ sáng tạo trong các bài miếng tấn công, Man City của Pep mở tỷ số trước Liverpool ở lượt về mùa này với một bài phạt góc hiếm thấy trong khi gần đây ông biến Josko Gvardiol thành một chân sút lợi hại bất ngờ từ vị trí hậu vệ. Những gì chúng ta thấy không khác gì mùa trước Man City ăn 3, khi Pep đổi sang sơ đồ 3-2-4-1 ở giữa mùa giải để nâng hiệu suất ghi bàn của Erling Haaland.

Gvardiol ghi cú đúp trước Fulham, thành quả của những phát kiến của Pep Guardiola

Điều đó nói lên tư duy của hai HLV trưởng: Arteta tìm kiếm sự an toàn theo cách cũ, tổ chức phòng ngự khi có bàn dẫn trước và không rủi ro để hở hang không gian trước cầu môn nhà. Pep Guardiola tìm sự an toàn một cách chủ động hơn, nghĩ ra những phương án ghi bàn mới nhất để không bao giờ phải đặt đội mình vào thế bị động như đội bóng của người trợ lý cũ.

Chelsea, thế lực top 4 mùa sau?

Việc Chelsea có thể về đích cao hơn MU trong mùa giải này không phải điều ai cũng dự đoán được, ngay cả khi mùa bóng bước vào tháng 3. Nhưng từ đầu năm 2024 họ chính là đội kiếm điểm ở Premier League nhiều thứ 4, chỉ sau chính 3 đội dẫn đầu. Và họ vừa thể hiện bản lĩnh thi đấu khi ngược dòng thắng Nottingham Forest, không phải kỳ công lớn lao gì nhưng cũng đã cho thấy “The Blues” không phải tập thể yếu đuối hay dựa vào một mình Cole Palmer.

Sự trở lại của Reece James với pha kiến tạo cho Nicolas Jackson ghi bàn đã mang lại niềm lạc quan cho fan Chelsea. HLV Mauricio Pochettino đã phải than nhiều về tình trạng chấn thương mùa này và khẳng định một khi nó vơi bớt, phong độ của Chelsea sẽ cải thiện. Ông có vẻ đang đúng, và mùa sau những Nkunku, Lavia, Chilwell đạt 100% thể lực sẽ càng giúp "The Blues" đá trơn tru hơn.

Phong độ của Chelsea trong năm 2024 khiến họ đáng được coi là ứng viên top 4 mùa tới

Trong những mùa giải trước đây chúng ta đã thấy một số trường hợp các đội nổi lên về mặt phong độ ở giai đoạn nửa sau để rồi sang mùa kế tiếp họ đoạt vé dự Champions League. Newcastle sau khi được Saudi Arabia tiếp quản là một ví dụ, và Aston Villa sau khi Unai Emery thay Steven Gerrard chỉ còn cách vé Champions League 1 điểm nữa sau trận hòa Liverpool 3-3.

Chelsea cũng có thể làm được nếu duy trì tính ổn định. Tương lai của Pochettino tại CLB sẽ được tiết lộ trong tuần này và những dấu hiệu ban đầu đang có sự tích cực, hai giám đốc thể thao Paul Winstanley và Laurence Stewart sẽ giữ ghế và họ có vẻ sẽ không để Pochettino ra đi.

Kết quả vòng 37 Premier League Fulham 0-4 Man City Newcastle 1-1 Brighton Bournemouth 1-2 Brentford Everton 1-0 Sheffield United Tottenham 2-1 Burnley West Ham 3-1 Luton Wolves 1-3 Crystal Palace Nottingham Forest 2-3 Chelsea Man Utd 0-1 Arsenal Aston Villa 3-3 Liverpool

Bảng xếp hạng sau vòng 37

