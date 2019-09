Đắng lòng Real Madrid: La Liga ưu ái Barcelona, khó tranh vô địch

Thứ Tư, ngày 11/09/2019 00:05 AM (GMT+7)

Theo thông báo mới nhất từ La Liga, mức lương kịch trần của Barcelona nhiều hơn Real Madrid tới 30,38 triệu euro tương đương với lương một siêu sao.

Tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, Real Madrid và Barcelona luôn được coi là hai ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch trong nhiều năm qua. Thực tế, bộ đôi này cũng hầu như thâu tóm mọi danh hiệu La Liga trong 10 năm gần nhất. Nhiều lý do cho sự thống trị của hai đội bóng luôn coi nhau là "đại kình địch" này nhưng quan trọng nhất có lẽ là quỹ lương khổng lồ so với phần còn lại.

Barcelona và Real Madrid luôn sắm vai ứng cử viên vô địch của La Liga

Ban tổ chức La Liga đưa ra mức lương giới hạn tối đa cho các CLB tham dự để đảm bảo sự ổn định cho chính những đội bóng này. Con số này thường được các CLB tự đề xuất và ban tổ chức La Liga hiệu chỉnh cho phù hợp.

Mức lương giới hạn tối đa được tính toán dựa trên doanh thu thực của đội bóng và chi phí cấu thành tạo nên ngân sách của đội. Tất cả các hạng mục như tiền lương, an sinh xã hội, bảo hiểm, khấu hao (dựa trên số năm hợp đồng của cầu thủ), chi phí mua lại (bao gồm hoa hồng cho người đại diện) cũng được xét tới.

Mới đây, ban tổ chức La Liga đã đưa ra quỹ lương kịch trần của các đội bóng tham dự mùa giải 2019/20. Theo đó, Barcelona tiếp tục là đội có sơ hữu quỹ lương kịch trần cao nhất với 671,43 triệu euro, tăng 38,52 triệu euro so với mùa giải trước. Trong khi đó, con số này của Real Madrid chỉ là 641,05 triệu euro, kém hơn so với đại kình địch 30,38 triệu euro.

CLB Lương kịch trần 2019/20 Lương kịch trần 2018/19 Tăng/giảm Barcelona 671,43 632,9 +38,52 Real Madrid 641,05 566,5 +74,55 Atletico Madrid 438,5 293 +55,5 Sevilla 185,17 162,7 +22,47 Valencia 170,67 164,6 +6,07 Villarreal 108,59 109,1 -0,51 Athletic Bilbao 103,18 109,1 +15,38 Real Betis 100,35 97,1 +3,25 Real Sociedad 81,135 80,8 +0,33 Espanyol 68,74 56,7 +12,04 Celta Vigo 62,12 50,9 +11,22 Getafe 56,28 39,2 +17,08 Levante 54,60 52,3 +2,3 Leganes 52,08 52,8 -0,72 Alaves 49,77 39,1 +10,67 Eibar 47,12 41,2 +5,92 Osasuna 38,69 11,1 27,59 Granada 35,46 9,5 +25,96 Valladolid 32,03 23,8 +8,23 Mallorca 29,97 6,9 23,07

Lương kịch trần của các đội bóng tham dự La Liga 2019/20 (đơn vị: triệu euro)

Đồng nghĩa với việc Barcelona có thể thoải mái sở hữu thêm một siêu sao có mức lương từ 30 triệu euro/năm trở xuống so với Real Madrid. Điều này lý giải tại sao Barcelona vẫn cố gắng chiêu mộ Neymar trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng vừa qua còn Real Madrid thì không. Một sự "thiên vị" đáng lưu tâm của La Liga.

Cần phải nói rằng, Real Madrid đã có một bước tiến dài trong mùa vừa qua khi tăng tới 74,55 triệu euro so với mức lương kịch trần mùa trước. Tức là, khoảng cách ở mùa giải này đã được thu hẹp một nửa nhưng vẫn còn là một con số lớn.

So với phần còn lại của La Liga, Barcelona và Real Madrid quả thực quá khác biệt. Bộ đội này gấp hơn 6 lần so với mức lương kịch trần lớn thứ 8 của giải đấu (Real Betis, 100,35 triệu euro) và gấp hơn 22 lần so với đội bóng có mức lương kịch trần thấp nhất. (Marllorca, 29,97 triệu euro).

Vẫn biết, đây là một chỉ số tạo sự ổn định cho La Liga nhưng mức lương kịch trần này vô hình chung tạo ra khoảng cách khó lòng san lấp giữa các đội bóng. Điều này làm giảm đi tính cạnh tranh của La Liga so với Ngoại hạng Anh, giải đấu có tính cạnh tranh cao nhất tại châu Âu hiện tại.