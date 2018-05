Cựu SAO Man City đến Việt Nam "mách nước" Bùi Tiến Dũng U23

Shay Given từng chơi cho Man City tổng cộng 69 trận đấu ở mọi mặt trận trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2011. Đến Man City từ Newcastle vào tháng 2/2009, Shay Given là lựa chọn số 1 trong khung thành Man City dưới thời HLV Mark Hughes. Cựu thủ môn sinh năm 1976 nằm trong đội hình Man City giành chức vô địch FA Cup năm 2011. Ngoài ra, anh có tổng cộng 12 năm gắn bó với CLB Newcastle, 4 năm chơi cho Aston Villa và 2 năm cuối sự nghiệp thi đấu ở Stoke City. Shay Given thi đấu tổng cộng 451 trận ở giải ngoại hạng Anh và có thành tích 113 trận giữ sạch lưới.