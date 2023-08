Cứ hay và may như thế, Thụy Điển sẽ vô địch World Cup

Sau khi Thụy Điển dội cơn mưa gôn đến năm bàn trắng vào lưới đội tuyển Ý thì tại bảng E, đương kim vô địch Mỹ và á quân Hà Lan đều có những tính toán cho ngôi nhất bảng để tránh gặp Thụy Điển ở vòng knock out đầu tiên (vòng 16 đội).

Loạt sút luân lưu may mắn

Không chen chân với Hà Lan giành ngôi nhất bảng E được, Mỹ buộc phải gặp Thụy Điển sớm sau vòng bảng và trở thành nạn nhân của các cô gái Bắc Âu chơi thứ bóng đá chặt chẽ, lì lợm. Đó cũng là trận hay nhất của đội tuyển Mỹ tại World Cup nhưng cú sút của nhà đương kim vô địch đã không thắng được hàng thủ rất kiên cường và đặc biệt là thủ môn Musovic của Thụy Điển. Bất phân thắng bại sau 120 phút, bước vào loạt luân lưu định mệnh, Mỹ bị loại sau loạt sút thứ bảy mà chỉ có công nghệ goal-line mới xác định được chu vi trái bóng qua vạch cầu môn xấp xỉ 1 mm. Một chiến thắng nghẹt thở mà đã hai lần cầu thủ Mỹ đứng trước cơ hội quyết định số phận ở loạt luân lưu nhưng đều đưa trái bóng ra ngoài.

Các cô gái Thụy Điển vào bán kết sau chiến thắng kịch tính trước cựu vô địch Nhật Bản. Ảnh: REUTERS

Đến trận tứ kết với Nhật Bản thì cái hay ở hiệp 1 và cái may ở hiệp 2 đã đưa Thụy Điển vào bán kết, lấy đi rất nhiều nước mắt của người Nhật Bản. Hai lần xà ngang từ chối bàn thắng của đội Nhật Bản. Thậm chí trái bóng bật xà trúng lưng thủ môn nhưng cũng chỉ rơi vào giữa vạch cầu môn. Ngay cả quả 11 m ở hiệp 1 mà ai cũng tưởng chừng Nhật Bản phải được hưởng thì trọng tài cũng bỏ qua.

Sẽ thành tân vô địch?

Thụy Điển không mang đến lối chơi dồn dập nhưng sự chắc chắn ở từng tuyến và tranh chấp quyết liệt luôn khiến họ được ví là tập thể mạnh. Họ thắng Ý 5-0 bằng những bài đá phạt góc sở trường, dẫn trước Nhật Bản hai bàn cũng xuất phát từ tình huống đá phạt và phạt góc. Đến khi Nhật Bản giành lại thế trận rồi gỡ 1-2 và vây hãm thì xà ngang và những tình huống may mắn đã cứu lấy Thụy Điển.

Một trận tứ kết mà cả hai đều rất hay nhưng các cô gái Nhật Bản lại thiếu cái may mà Thụy Điển có cả trong trận gặp Mỹ lẫn tứ kết.

World Cup từng chứng kiến những nhà vô địch ngoài cái hay còn phải có may mắn song hành. Như đội nam Argentina tại World Cup 2022 hội tụ cả hay lẫn may sau trận thua đầu trước Saudi Arabia. Với các cô gái Thụy Điển thì đường vào bán kết của họ cũng đang có những may mắn đi cùng với sức mạnh và lối chơi của một đội bóng Bắc Âu lì lợm như những tảng băng.

Nếu hai yếu tố hay và may cứ song hành như thế thì Thụy Điển sẽ trở thành tân vô địch dù sắp tới tại bán kết họ sẽ gặp Tây Ban Nha, một đội bóng rất ấn tượng với lối chơi giàu kỹ thuật và nhiều đột biến.

Tây Ban Nha loại á quân Hà Lan sau 120 phút kịch tính Tây Ban Nha vẫn trung thành với lối chơi cầm bóng và triển khai tấn công dồn ép đối thủ ở cả hai cánh lẫn trung lộ. Hà Lan rất mạnh ở vòng bảng và vòng 16 đội trước Nam Phi nhưng nhiều lúc lại chỉ lo chống đỡ trước lối chơi phối hợp nhịp nhàng của các cô gái Tây Ban Nha. Ép sân nhưng mãi đến phút 81 Tây Ban Nha mới có bàn thắng trên chấm 11 m của Caldentey. Niềm vui chỉ vỏn vẹn 10 phút thì đúng phút bù giờ 90+1, Van der Gragt gỡ hòa 1-1 cho Hà Lan. Hai đội bước vào hiệp phụ thì cầu thủ trẻ 19 tuổi Salma Paralluelo ghi bàn quyết định ở phút 111 đưa Tây Ban Nha vào bán kết.

