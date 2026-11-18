Chưa đầy 3 tuần, V.League 2026/2027 có 4 CLB thay HLV

Thể Công Viettel là đội bóng có sự thay đổi trước khi tháng 10 khép lại. Tối 31/10, sau thất bại 1-3 trước Thép Xanh Nam Định ở vòng 6, đội bóng áo lính thông báo chia tay HLV Velizar Popov. Nhà cầm quân người Bulgaria ra đi trong bối cảnh Thể Công Viettel trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, gồm 6 thất bại và 2 trận hòa. Đáng chú ý, đội bóng từng là á quân V.League mùa trước lại khởi đầu mùa giải 2026/2027 đầy khó khăn, chỉ có 5 điểm sau 7 vòng và đứng áp chót bảng xếp hạng.

HLV Almeida De Azevedo Silva chính thức được bổ nhiệm dẫn dắt Thể Công Viettel. Ảnh: Thể Công Viettel.

Người được giao nhiệm vụ thay thế ông Popov là Guilherme Almeida De Azevedo Silva, một thành viên trong ban huấn luyện Thể Công Viettel. Ông Almeida bắt đầu làm việc tại đội bóng từ tháng 7/2024, trước đó đảm nhiệm vai trò HLV thủ môn. Việc bổ nhiệm một người đã quen thuộc với đội hình và môi trường CLB được xem là phương án chuyển tiếp nhằm duy trì sự ổn định. Tuy nhiên, kết quả chưa có chuyển biến rõ rệt. Ở vòng 7, Thể Công Viettel chỉ hòa Thanh Hóa 1-1 dù được chơi hơn người trong phần lớn thời gian trận đấu. Trước đó, đội bóng cũng thua FC Seoul 0-3 tại AFC Champions League Two.

Thanh Hóa FC cũng thay đổi vị trí HLV trưởng, nhưng nguyên nhân không đơn thuần đến từ thành tích. HLV Mai Xuân Hợp đã giúp đội bóng xứ Thanh có khởi đầu tương đối tích cực trong bối cảnh CLB gặp nhiều khó khăn về tài chính và lực lượng. Sau 7 vòng, Thanh Hóa FC có 9 điểm, với 2 chiến thắng, 3 trận hòa và 2 thất bại, tạm đứng thứ 8. Tuy nhiên, ông Hợp chưa đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ AFC Pro đối với HLV trưởng tại V.League. Sau thời hạn 60 ngày được VFF và VPF tạo điều kiện hoàn thiện tiêu chí, ông phải nhường lại chức danh từ vòng 7 và tiếp tục ở lại ban huấn luyện.

HLV Kim Young Chul. Ảnh: Thanh Hóa FC.

Người thay thế là HLV Kim Young Chul, cựu trung vệ từng khoác áo đội tuyển Hàn Quốc và được triệu tập dự World Cup 2006. Sau khi giải nghệ, ông có nhiều năm làm công tác huấn luyện tại các CLB chuyên nghiệp ở Hàn Quốc, từng làm việc trong môi trường của Seongnam, Gwangju và FC Seoul. Đáng chú ý, tháng 9/2025, ông được HLV Kim Sang-sik đưa vào ban huấn luyện U23 Việt Nam. Kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam được kỳ vọng giúp ông nhanh chóng thích nghi với bóng đá V.League. Trận ra mắt của Kim Young Chul là chuyến làm khách trên sân Thể Công Viettel, nơi Thanh Hóa FC giành được 1 điểm sau trận hòa 1-1

Sáng 17/11, SHB Đà Nẵng cũng xác nhận sự điều chỉnh trên băng ghế chỉ đạo. HLV Lê Đức Tuấn rời vị trí HLV trưởng để chuyển sang đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật, nhường ghế nóng cho Lee Young-jin. Quyết định được đưa ra sau khi đội bóng sông Hàn thua Thành phố Đồng Nai FC 0-1 ở vòng 7. Dù đang đứng thứ 9 với 9 điểm, SHB Đà Nẵng vẫn phải tính đến cuộc chiến trụ hạng, nhất là khi mùa trước họ chỉ có thể trụ lại V.League nhờ bứt phá ở những vòng cuối.

HLV Lee Young-jin ngồi “ghế nóng” tại SHB Đà Nẵng. Ảnh: Viết Niệm.

Lee Young-jin là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam. Ông từng là trợ lý thân cận của HLV Park Hang-seo tại đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam giai đoạn 2017-2023, góp công vào chức vô địch AFF Cup 2018, hai HCV SEA Games và ngôi á quân U23 châu Á 2018. Ở cấp CLB, ông từng dẫn dắt Daegu FC và giúp đội bóng này giành quyền thăng hạng K.League 1 năm 2016. Sau khi rời bóng đá Việt Nam, ông tham gia bộ phận chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc. Dù sở hữu kinh nghiệm đáng kể, Lee Young-jin vẫn đối diện thử thách khi đây là lần đầu tiên sau khoảng 10 năm ông trực tiếp trở lại cương vị HLV trưởng một CLB\

Trường hợp Hải Phòng FC có phần bất ngờ hơn cả. Đội bóng đất Cảng đang có thành tích khá tốt dưới thời HLV Đặng Văn Thành, với 10 điểm sau 7 vòng, đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng. Ở vòng gần nhất, Hải Phòng hòa SLNA 2-2. Tuy nhiên, nhà cầm quân sinh năm 1984 bất ngờ xin rút lui vì lý do cá nhân. Theo thông tin được báo chí đăng tải ngày 17/11, Hải Phòng FC đã lựa chọn phương án đưa Dylan Kerr trở lại. HLV người Anh được cho là đã có mặt tại đội bóng và bắt đầu công việc từ chiều 16/11.

HLV Dylan Kerr. Ảnh minh hoạ.

Dylan Kerr từng có một mùa giải đáng nhớ tại Lạch Tray. Năm 2014, ông dẫn dắt Hải Phòng FC giành chức vô địch Cúp Quốc gia, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài cả thập kỷ của đội bóng đất Cảng. Trước đó, nhà cầm quân người Anh từng làm HLV thể lực ở ĐT Việt Nam và đảm nhiệm công việc tại Khánh Hòa. Ông cũng từng tạo dấu ấn khi giúp Hải Phòng FC có chuỗi 4 trận bất bại ngay sau khi được bổ nhiệm năm 2014. Việc tái hợp với đội bóng cũ vì thế được kỳ vọng sẽ giúp Hải Phòng FC duy trì sự ổn định và tiếp tục cạnh tranh ở nhóm đầu.

Bốn CLB, bốn câu chuyện khác nhau, nhưng điểm chung là V.League 2026/2027 đang chứng kiến những biến động sớm trên băng ghế huấn luyện. Với các tân HLV, vòng 8 khởi tranh từ ngày 20/11 sẽ là cơ hội đầu tiên để tạo dấu ấn và chứng minh quyết định thay tướng của đội bóng chủ quản là đúng đắn.