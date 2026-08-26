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Chủ tịch VFF chào đón Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đến Việt Nam xem chung kết ASEAN Cup

Sự kiện: AFF Cup 2026

Chiều 26/8, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng Tổng Thư ký FIFA Mattias Grafström đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị dự khán chung kết ASEAN Cup 2026. Chủ tịch VFF - Trần Quốc Tuấn đã có mặt đón đoàn đại biểu của FIFA.

Tại sân bay, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chào mừng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đến Việt Nam. Chủ tịch FIFA cũng gửi lời thăm hỏi tới Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và trao đổi với Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú về một số hoạt động của bóng đá Việt Nam.

Ảnh: VFF.&nbsp;

Ảnh: VFF. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ có các hoạt động quan trọng tại Hà Nội trong chiều 26/8, trước khi tới SVĐQG Mỹ Đình dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan.

Đây là lần thứ hai Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đến Việt Nam. Lần đầu tiên ông tới Việt Nam vào tháng 2/2018, trong chuyến thăm và làm việc với các cơ quan chức năng, đồng thời tới thăm Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam.

Ảnh: VFF.&nbsp;

Ảnh: VFF. 

Trong những năm qua, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng nhiều lần trực tiếp tham dự các sự kiện bóng đá quan trọng tại Đông Nam Á. Tháng 12/2021, ông tới Singapore dự lễ khai mạc AFF Cup, qua đó thể hiện sự quan tâm đối với bóng đá khu vực và những nỗ lực phát triển nền tảng bóng đá tại Đông Nam Á.

Tháng 1/2023, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã dự khán trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa Thái Lan và Việt Nam trên sân Thammasat. Ông cùng Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch FAT và Chủ tịch AFF theo dõi trận đấu, đồng thời tham dự lễ trao huy chương sau trận.

Ảnh: VFF.&nbsp;

Ảnh: VFF. 

Sự hiện diện của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng Thư ký FIFA Mattias Grafström tại Hà Nội lần này tiếp tục thể hiện sự quan tâm của FIFA đối với bóng đá Đông Nam Á, đồng thời là dịp để bóng đá Việt Nam giới thiệu hình ảnh một nền bóng đá đang từng bước phát triển, với sự đầu tư ngày càng bài bản cho các đội tuyển, hệ thống đào tạo trẻ, cơ sở vật chất và công tác tổ chức các sự kiện bóng đá quốc tế.

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Theo PV/VOV.VN ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/08/2026 16:59 PM (GMT+7)
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