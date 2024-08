Chiến lược của Arsenal vụ mua Merino: Lấy dàn "khổng lồ" để lật đổ Man City

Arsenal đã tăng cường Mikel Merino từ Real Sociedad và vụ chuyển nhượng này cho thấy định hướng của HLV Mikel Arteta cùng giám đốc thể thao Edu khi xây dựng đội hình “Pháo thủ”. Mặc dù Arteta là một cựu trợ lý của Pep Guardiola và Arsenal của ông cũng có thể chơi thứ bóng đá kiểm soát như Man City, nhưng Arteta đã chọn sức mạnh thể chất làm trung tâm cho việc tuyển quân.

Cú đánh đầu hạ ĐT Đức của Mikel Merino tại EURO 2024

Trong thời gian mới đến Arsenal, Arteta trong một cuộc phỏng vấn đã nói về sự quan trọng của thể hình, sức mạnh và tốc độ với bóng đá ở Premier League. Từ đó tới nay Arteta và Edu đã nhắm đến những cầu thủ có kỹ thuật tốt đồng thời sở hữu thể hình to lớn, do đó Arsenal vừa có thể giữ bóng và chơi kiểm soát, nhưng cũng có thể tấn công bóng bổng và thắng trong các pha tranh chấp 50/50.

Đó là một sự khác biệt so với Arsenal của quá khứ, có thời họ bị bắt nạt khi gặp những Stoke hay Blackburn Rovers. Thế nên “Pháo thủ” quyết định sẵn sàng chơi như Stoke nếu cần, họ không chỉ là đội có chiều cao trung bình của đội hình xuất phát cao nhất các đội Big 6 (1m86) mà còn cao thứ 3 cả Premier League (chỉ sau Newcastle & Brentford).

Mùa 2020/21 là mùa gần nhất Arsenal có số bàn thắng từ các quả đá phạt không chạm mốc hàng chục, từ đó tới nay đội bóng đã ngày càng to lớn và ngày càng tận dụng tốt khả năng không chiến của các cầu thủ. Họ giờ có Ben White (186 cm), William Saliba (192 cm), Gabriel Magalhães (190 cm), Riccardo Calafiori (188 cm), Declan Rice (188 cm), Martin Odegaard (178 cm), Mikel Merino (189 cm), Bukayo Saka (178 cm), Gabriel Martinelli (178 cm), Kai Havertz (193 cm).

Arsenal trong 3 mùa giải liên tiếp đã ghi bàn vượt mốc hàng chục từ các pha bóng chết, trong đó chạm mốc 20 àn mùa 2023/24

Merino chỉ càng bổ sung vào sức mạnh trên không của Arsenal, không những tranh bóng giỏi dưới mặt đất mà còn cả trên không và có thể xâm nhập vòng cấm để thực hiện các cú đánh đầu giống như cách anh hạ ĐT Đức tại EURO 2024. Merino không giỏi khâu sáng tạo cho lắm và sức bền hơi yếu (hay bị thay ra sau phút 70) nhưng sáng tạo thì đã có Odegaard còn hàng tiền vệ Arsenal vẫn còn Thomas Partey.

Kỳ khôi là với một đội bóng đa số có cầu thủ cao, Arsenal lại có thủ môn bắt chính không cao lắm so với tiêu chuẩn. Tuy nhiên chiều cao 1m83 không ngăn cản thủ môn David Raya trở thành người bắt dính các quả tạt tốt nhất châu Âu trong 2 mùa liên tiếp, mùa 2022/23 anh vượt qua tỷ lệ so với các thủ môn khác ở châu Âu và mùa 2023/24 chỉ Emiliano Martinez của Aston Villa đến gần tỷ lệ 12,2% của anh.

Giờ Arsenal nếu có thiếu có lẽ chỉ thiếu người trên hàng công, nhất là các vị trí đá cánh bởi họ chỉ có Trossard và Nelson đá dự bị cho cả hàng công 3 người vào lúc này (Jesus chấn thương còn Nketiah sắp sang Crystal Palace). Martinelli cũng đã tụt phong độ thời gian gần đây nên cuộc đua cho chức vô địch vẫn sẽ còn khá gian nan cho Arsenal.

Theo bạn Arsenal có khả năng vô địch mùa giải năm nay không? Có Không BÌNH CHỌN Xem kết quả Chia sẻ

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]