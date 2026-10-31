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Cả 4 đội trong bảng đấu của Việt Nam chốt xong 'quân xanh' trước thềm Asian Cup 2027

Sự kiện: Asian Cup 2027

Bảng E của đội tuyển Việt Nam dường như là bảng đấu năng nổ nhất trong khâu chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Cho đến nay, cả 4 đội tuyển đều đã chốt kế hoạch giao hữu nhằm hướng tới VCK.

Mới nhất, UAE công bố lịch giao hữu với Honduras và Syria. Đây là 2 đội tuyển “vừa miếng” để UAE tiến hành các thử nghiệm đội hình cũng như chiến thuật. Họ sẽ tiếp đón Honduras tại Abu Dhabi vào ngày 13/11, sau đó là trận đấu với Syria tại Al Ain vào ngày 17/11.

Cả 4 đội trong bảng đấu của Việt Nam chốt xong &#39;quân xanh&#39; trước thềm Asian Cup 2027 - 1

Nếu như Honduras sở hữu lối chơi kỹ thuật, mềm mại thì Syria mang lại sự lỳ lợm, khó chịu. Đây là 2 đội tuyển mà UAE sẽ tập dượt nhằm tìm ra phương án đấu lại những Hàn Quốc, Việt Nam và Yemen, 3 đội chung bảng với họ ở VCK Cúp châu Á.

Các trận đấu với Honduras và Syria nằm trong đợt tập trung thứ hai của đội dưới sự dẫn dắt của Zlatko Dalic, HLV từng đưa đội tuyển Croatia về thứ 3 ở World Cup 2022. Những gì ông Dalic làm cho đội tuyển UAE là khá ấn tượng. Tại giải Gulf Cup vừa qua, UAE đã tiến vào trận chung kết trước khi thua Saudi Arabia với tỷ số 0-2, qua đó giành ngôi á quân.

Cả 4 đội trong bảng đấu của Việt Nam chốt xong &#39;quân xanh&#39; trước thềm Asian Cup 2027 - 2

Trong thông báo trên trang chủ, Liên đoàn Bóng đá UAE cho biết các trận giao hữu này được thay đổi lịch trình. Ban đầu UAE muốn thi đấu ở Saudi Arabia nhưng vì lo ngại an ninh sau hàng loạt vụ không kích nhắm vào quốc gia chủ nhà Asian Cup 2027 nên UAE chuyển sang đá giao hữu trong nước.

UAE là đội tuyển cuối cùng ở bảng E chốt “quân xanh” nhằm chuẩn bị cho VCK. Đội tuyển Việt Nam có kế hoạch sớm nhất. LĐBĐ Việt Nam đã công bố lịch thi đấu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan tại Thiên Trường ở đợt FIFA Days tháng 11, trong khi đó Yemen cũng sớm chốt lịch gặp Trung Quốc và Malaysia. Với đội tuyển Hàn Quốc, họ vừa thông báo 2 trận đấu thử lửa với 2 đội tuyển hàng đầu châu Á là Saudi Arabia (ngày 13/11) và Qatar (17/11).

Có thể nói bảng E đang là bảng đấu có sự chuẩn bị chu đáo nhất cho VCK Asian Cup 2027. Tại bảng F, nếu như Nhật Bản, Thái Lan và Qatar đã tìm được đối thủ để “tập trận” thì Indonesia mới chốt lịch với 1 đội tuyển, trận còn lại họ vẫn chưa mời được đối tác. Tại các bảng khác, Triều Tiên, Iran, Iraq… là các đội vẫn chưa ấn định kế hoạch chuẩn bị cho giải.

Cả 4 đội trong bảng đấu của Việt Nam chốt xong &#39;quân xanh&#39; trước thềm Asian Cup 2027 - 3

Nóng: Asian Cup 2027 vẫn khởi tranh đúng hẹn tại Saudi Arabia
Nóng: Asian Cup 2027 vẫn khởi tranh đúng hẹn tại Saudi Arabia

TPO - Asian Cup 2027 sẽ diễn ra đúng kế hoạch tại Saudi Arabia vào ngày 7/1 tới, theo thông tin được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận.

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Theo Đặng Lai ([Tên nguồn])

Nguồn: https://tienphong.vn/ca-4-doi-trong-bang-dau-cua-viet-nam-chot-xong-quan-xa...

-30/10/2026 13:14 PM (GMT+7)
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