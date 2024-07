Bellingham bị yếu thế đua Quả bóng vàng, Vinicius - Rodri sáng cửa

Jude Bellingham để lại những khoảnh khắc đẹp ở EURO 2024, thể hiện đẳng cấp của cầu thủ này. Bellingham ghi bàn thắng đầu tiên của ĐT Anh ở giải đấu trên đất Đức. Bellingham lập siêu phẩm tung móc phút 90+5, cứu rỗi "Tam sư" trong trận cầu với Slovakia ở vòng 1/8.

Cuộc đua Quả bóng vàng 2024 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn

Trước đó, ở mùa giải 2023/24, Bellingham thi đấu tuyệt hay. Anh chính là nhân tố đóng vai trò nền tảng để giúp CLB Real Madrid ẵm cú đúp La Liga và Champions League. Nên nhớ, tất cả những điều đó Bellingham đều có được trong mùa giải đầu tiên khoác áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Do vậy, nếu tỏa sáng ở EURO 2024 và giúp tuyển Anh đăng quang giải đấu, Bellingham sẽ sáng cửa ẵm danh hiệu Quả bóng vàng 2024. Tuy nhiên, sau cùng tuyển Anh lại chỉ về nhì. Do vậy, tờ Daily Mail của Anh lo ngại rằng Bellingham đang yếu thế hơn so với bộ đôi Vinicius Junior và Rodri.

Màn trình diễn của Vinicius trong giai đoạn cuối mùa 2023/24 nổi bật hơn so với Bellingham. Trong khi đó, tiền vệ Rodri lại đóng vai trò quá quan trọng trong thành tích vô địch Ngoại hạng Anh của CLB Man City và chức vô địch EURO 2024 của ĐT Tây Ban Nha.

Trong bảng xếp hạng top 10 ứng viên đua danh hiệu Quả bóng vàng 2024, Jude Bellingham chỉ xếp thứ 3, đứng sau Vinicius và Rodri. Trong top 10 này còn có những cái tên nổi bật là Toni Kroos, Erling Haaland, Phil Foden, Kylian Mbappe, Harry Kane, Lamine Yamal, Dani Carvajal.

