Bầu Đức phất cờ vô địch

Thứ Ba, ngày 06/04/2021 00:03 AM (GMT+7)

Đã rất lâu rồi, bầu Đức mới siêng đến sân xem bóng đá khi HA Gia Lai dưới thời Kiatisak đang tăng tốc mạnh mẽ.

Giữ ngôi đỉnh bảng sau trận thắng đậm thứ ba liên tiếp, Zico Thái vẫn nói HA Gia Lai gặp nhiều may mắn, chưa dám nghĩ đến ngôi vô địch, còn bầu Đức thì mong mỏi cờ đến tay là phất.

Sau thời cầu thủ của Kiatisak từng mang về hai ngôi vua cho HA Gia Lai năm 2003-2004, chưa bao giờ đội bóng phố núi gần gũi với dáng dấp của nhà vô địch như bây giờ.

Cách đây hơn 10 năm, khi sở hữu Lee Nguyễn, bầu Đức từng cao giọng đội bóng của ông có đến 98% vô địch. Hay lúc các cầu thủ Học viện HA Gia Lai JMG ra trường năm 2015, bầu Đức cũng nghĩ khoảng hai năm nữa vô địch nhưng chưa lần nào ông toại nguyện cả.

Đội bóng của bầu Đức đang phất dưới thời Kiatisak. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Ngược lại, từ năm 2015 đến mùa bóng trước, cầu thủ HA Gia Lai thường dành cả thanh xuân để trụ hạng. Nguồn an ủi duy nhất của bầu Đức là trận nào khán giả cũng đến sân đông nghẹt, có lần đá với Đồng Nai tranh trụ hạng mà giới hâm mộ đông đảo gấp mấy lần trận tranh vô địch của Hà Nội ở sân Bình Dương.

Thế mới có chuyện bầu Đức tiu nghỉu dần vì chơi không lại người ta nên mới nói đá cho vui, là cho dân vui, dân sướng bởi lối chơi hồn nhiên, không toan tính, không đặt nặng thắng thua.

Nhưng không ngờ cái thời của HA Gia Lai đã và đang tới, cản không nổi, từ lúc bầu Đức gọi điện thoại một cú đưa Kiatisak lên phố núi xóa bàn cờ làm lại. Ai cũng thấy thầy trò Zico Thái đã hay lại còn may. Như ở trận thắng ngược SL Nghệ An 2-1, nhờ đối phương bị một thẻ đỏ, rơi vào thế 10 đánh 11 không xuể. Cả trận thắng Bình Định 2-1 nữa, bầu Đức nói may mà đội khách sút cầu môn vô duyên dù chơi ép sân chủ nhà rất nhiều trong hiệp 2.

Vận son cứ thế đeo đuổi thầy trò Zico Thái. Họ vừa thắng ba trận liên tiếp, đồng thời giữ chắc ngôi đầu bảng. Rõ ràng Kiatisak cao tay ấn hơn các tiền nhiệm, khi biết tháo gỡ hết những nút thắt về chuyên môn và tâm lý cho cầu thủ HA Gia Lai đã tạo ra chiến thắng ấn tượng. Nó diễn ra đồng thời với các ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch như Viettel trồi sụt thất thường, hai đội bóng Sài Gòn FC và TP.HCM tự đánh mất mình, Hà Nội đang vật lộn với chấn thương của nhiều trụ cột.

Thời của đội bóng phố núi đang đến, rất khó cản!

