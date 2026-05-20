Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh: Cái giá của sự kiên trì, "kiến trúc sư" đại tài Arteta

Hành trình vô địch bình thường mà cũng khác thường của Arsenal

22 năm chờ đợi, 6 năm xây dựng và cuối cùng Arsenal đã có lần thứ 14 đứng trên đỉnh nước Anh. “Pháo thủ” giành chức vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26 sớm một vòng đấu nhờ vào việc Man City không thắng được Bournemouth. Đó là lý do các cầu thủ Arsenal không tới sân Emirates mà tập trung tại trung tâm huấn luyện London Colney và ăn mừng tại đó.

Các cầu thủ Arsenal cùng nhau ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh ở trung tâm huấn luyện

Câu chuyện về chức vô địch của Arsenal tương đối khác thường. Về cơ bản, “Pháo thủ” vô địch vẫn nhờ vào những yếu tố cơ bản như một đội hình xuất sắc, một HLV xuất sắc và khoản chi tiêu khổng lồ trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, điều khiến câu chuyện này trở nên đặc biệt là sự kiên trì và nhất quán của ban lãnh đạo đội bóng.

Mikel Arteta tiếp quản Arsenal vào tháng 12/2019 với hành trang là khoảng thời gian làm trợ lý cho Pep Guardiola tại Man City. Năm đầu tiên dưới quyền ông thầy người Tây Ban Nha, họ xếp thứ 8 chung cuộc. Năm thứ hai, mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi “Pháo thủ” đã có lúc rớt xuống vị trí thứ 15 và tiếp tục xếp thứ 8 chung cuộc.

Mùa giải tiếp theo, Arsenal thậm chí có lúc đứng cuối bảng! Niềm tin đã mất, từ giới truyền thông cho tới CĐV Arsenal đều tin rằng đội bóng cần thay HLV mới. Arteta còn quá non nớt để dẫn dắt đội bóng lớn như Arsenal. Thế nhưng, ban lãnh đạo đội bóng lại nghĩ khác.

Họ vẫn kiên trì với kế hoạch của ông thầy người Tây Ban Nha. Mọi chuyện tốt dần lên và Arsenal đứng thứ 5 chung cuộc mùa ấy và sau đó là 3 mùa liên tiếp cán đích ở vị trí thứ ba. Bước vào mùa giải 2025/26, nhiều tin đồn cho rằng nếu “Pháo thủ” không thể vô địch trong mùa giải này, Arteta sẽ bị sa thải và điều đó chắc chắn không xảy ra ít nhất trong 1 tuần tới.

Sự kiên trì tới từ đâu?

Vậy điều gì đã khiến ban lãnh đạo Arsenal kiên trì đến vậy? Theo Athletic, có 3 nguyên nhân chính. Đầu tiên là Arteta cùng các đồng sự phân tích được khoảng thời gian Arsenal có thể giành được chức vô địch Ngoại hạng Anh rơi vào khoảng năm 2023-2027.

Chức vô địch của Arsenal là thành quả của sự kiên trì và nhất quán

Kết quả cho thấy khả năng Liverpool và Man City sẽ trở nên suy yếu ở thời điểm đó do các trụ cột như Salah, Van Dijk (Liverpool), Dias, De Bruyne (Man City) đã đi qua thời đỉnh cao.

Từ đó, Arsenal nên bắt đầu xây dựng đội hình với tầm nhìn 5-7 năm để hoàn thành mục tiêu ấy. Mục tiêu của họ là những cầu thủ trẻ dưới 23 tuổi và có giá dưới 40 triệu euro. Tất nhiên sẽ có một số trường hợp đặc biệt cần phải chi số tiền rất lớn. Đó đã là câu chuyện của mùa đông 6 năm trước.

Phương án chi tiết do Arteta cùng các đồng sự trình lên đã thuyết phục ông chủ Stan Kroenke. Cũng trong buổi họp ấy, HLV người Tây Ban Nha đã nói rõ khả năng phải thanh lọc đội hình lúc đó. Những cầu thủ lớn tuổi lương cao như Ozil, Luiz, Aubameyang hay những cầu thủ không phù hợp với triết lý của Arteta như Nicolas Pepe, Hector Bellerin sẽ phải ra đi. Ngoài ra, đội bóng sẽ có giai đoạn chuyển giao nên thành tích sẽ khá tệ.

Điểm may mắn của Mikel Arteta là ông chủ của Arsenal đã giữ đúng lời hứa và đủ kiên nhẫn để chờ đợi kế hoạch này trở nên thành công. Hãy nhìn đội hình của Arsenal đăng quang Ngoại hạng Anh 2025/26. Họ chỉ có đúng 2 trụ cột trên 30 tuổi là David Raya (30 tuổi) và Leandro Trossard (31 tuổi). Còn lại đa phần các trụ cột đều đang ở độ tuổi đẹp nhất của cầu thủ (25-29 tuổi).

Không những vậy, họ còn có kinh nghiệm chinh chiến lâu năm tại Ngoại hạng Anh. Ví dụ như Bukayo Saka, tiền đạo cánh phải của Arsenal mới 24 tuổi nhưng đã có 6 năm chơi ở hạng đấu cao nhất của Anh.

Đúng theo tính toán của Arteta, Liverpool và Man City đều đi xuống trông thấy sau 8 năm liên tiếp thay nhau vô địch. Arsenal đủ kiên nhẫn để xây dựng lực lượng, chờ thời cơ và cuối cùng đã gặt được trái ngọt. Đó là chức vô địch hoàn toàn xứng đáng của thầy trò HLV Mikel Arteta.

Yếu tố cần thiết của một nhà vô địch

Cần phải nói thêm rằng ông thầy người Tây Ban Nha là một kiến trúc sư đại tài nhưng ông sẽ chẳng thể làm gì nếu không có dàn sao hiện tại. Họ là một tập thể đoàn kết trên sân cỏ nhờ vào việc là những người bạn thân thiết bên ngoài đời.

Các cầu thủ Arsenal là những người bạn thân thiết ngoài đời

Martin Odegaard và Kai Havertz thân thiết đến mức Havertz từng làm phù rể trong đám cưới của Odegaard. Odegaard và Havertz cũng là thành viên của một nhóm bốn người, cùng với Ben White và Leandro Trossard, thường chơi những trận Parchís, một trò chơi cờ bàn của Tây Ban Nha trong các chuyến làm khách.

Khi Arsenal cân nhắc chiêu mộ Noni Madueke từ Chelsea, Bukayo Saka đã đưa ra những lời giới thiệu hết sức tích cực, một phần bởi hai cầu thủ chạy cánh này quen biết nhau từ thuở nhỏ và cha của họ cũng là bạn bè.

Piero Hincapié, một nhân vật giàu năng lượng và sôi nổi, gần như ngay lập tức nhận được tình cảm từ các cầu thủ Nam Mỹ khác. Trong khi đó, Mikel Merino và Eberechi Eze thường được bắt gặp đang trò chuyện sâu sắc về cuộc sống trong phòng xông hơi tại sân tập.

Một nhóm cầu thủ, bao gồm William Saliba và Gabriel Magalhães, thậm chí còn gặp nhau ở Tây Ban Nha trong kỳ nghỉ hè năm ngoái để tập luyện cùng Sam Wilson, HLV thể lực trưởng của Arsenal. Đó là giai đoạn họ được phép nghỉ ngơi và họ chọn cách vừa đi chơi vừa tập luyện cùng nhau.

Đó là văn hóa cần thiết của một nhà vô địch thực thụ. Man United hay Barcelona trong quá khứ cũng có giai đoạn như vậy và đó là thời điểm họ thống trị Ngoại hạng Anh và La Liga. Bởi vậy, Arsenal vô địch cũng chẳng phải là điều quá lạ.