3 lý do quan trọng từng khiến MU "kết" HLV Pochettino hơn Conte

Đây là thời điểm Man United đang quá khó khăn trong việc ổn định đội bóng do họ vẫn chưa chốt được HLV tương lai. Sự xuất hiện của HLV Ralf Rangnick được kỳ vọng giúp "Quỷ đỏ" cải thiện phần nào lối chơi nhưng dường như cá tính quá mạnh của chiến lược gia người Đức lại mang tới "tác dụng phụ".

HLV Rangnick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Những thông tin đáng buồn về mâu thuẫn trong phòng thay đồ, hay việc nhiều ngôi sao MU sẵn sàng ra đi khiến người hâm mộ đội chủ sân Old Trafford thầm ước một cái tên mới sớm xuất hiện nhằm tiếp quản chiếc ghế nóng. Nhiệm kỳ làm HLV tạm quyền của Rangnick sẽ chỉ kéo dài 6 tháng.

Điều đó có nghĩa là MU cần phải sớm bổ nhiệm vị trí HLV trưởng chính thức trước khi mùa giải năm nay khép lại nhằm giúp HLV mới có thời gian để làm quen đội bóng trong mùa hè. Những cái tên khả dĩ nhất đã được vạch ra nhưng tất cả đều vẫn là điều bí ẩn.

Trước đó, MU được cho là đã liên hệ trở lại với HLV Mauricio Pochettino, người đã rất hào hứng với việc trở lại Ngoại hạng Anh sau khi HLV Solskjaer rời nửa đỏ thành Manchester. Dẫu vậy, thái độ cứng rắn của đội chủ quản PSG đã khiến Pochettino không dễ để gia nhập MU.

Một cái tên khác cũng từng là mục tiêu theo đuổi của "Quỷ đỏ" là HLV Antonio Conte. Chiến lược gia người Italia mới cập bến Tottenham hồi đầu mùa giải năm nay. Tuy nhiên, nhiều thông tin khẳng định Conte đang không được lòng các "sếp lớn" tại Tottenham và nguy cơ sớm "bật bãi" là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

MU "kết" Pochettino hơn Conte

So với Pochettino, Conte có vẻ "lép vế" hơn khá nhiều khi đặt lên bàn cân để ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng MU. Đầu tiên là việc Conte không phải mẫu HLV mà MU đang tìm kiếm. Đội chủ sân Old Trafford không muốn đi vào "vết xe đổ" do Mourinho và ở Conte, dễ dàng nhận thấy những nét tương đồng về mặt cá tính giữa cả hai.

Trong khi đó, Pochettino lại là một nhà cầm quân nhã nhặn hơn rất nhiều. Cựu thuyền trưởng Tottenham thường rất giỏi trong việc "khích tướng", đồng thời ông luôn cố gắng giữ mối quan hệ bền chặt với ban lãnh đạo đội bóng. Đây là đặc điểm mà Pochettino được đánh giá cao hơn hẳn so với Conte.

Thứ hai là việc Conte vẫn đang dang dở công việc tại Tottenham. Chiến lược gia người Italia vốn không phải mẫu người xem nhẹ công việc của bản thân và ông sẽ giữ chữ tín với "Gà trống" bằng việc dẫn dắt đội bóng này ít nhất là thêm 1 mùa giải.

Ngược lại, số phận của Pochettino tại PSG là một dấu hỏi lớn, nhất là khi Zinedine Zidane được cho là sẵn sàng tái xuất trong vai trò thuyền trưởng "gã khổng lồ" Ligue 1. Việc thiếu tiếng nói trong phòng thay đồ trước quá nhiều ngôi sao lớn cũng thúc đẩy Pochettino tính tới việc sớm rời PSG khi mùa giải khép lại.

Cuối cùng, Pochettino từng bày tỏ tình cảm đặc biệt dành cho MU. Còn nhớ, ngay sau khi Solskjaer chia tay đội chủ sân Old Trafford, Pochettino đã làm mọi cách để rời PSG nhằm trở lại Anh dẫn dắt MU. Thế nhưng, ý định của nhà cầm quân người Argentina đã bất thành.

Dẫu vậy, Pochettino vẫn luôn hướng về "Quỷ đỏ" với một tình cảm rất lớn và đó dường như là điều kiện cần thiết để ông có thể chiếm được niềm tin nơi người hâm mộ đội bóng này. Rõ ràng, xét trên khía cạnh này, Conte có lẽ đành "chào thua" trước người đồng nghiệp.

