2 cầu thủ giải hạng Nhất đánh nhau, cựu tuyển thủ Việt Nam bị đấm chảy máu

Hậu vệ Vũ Văn Sơn sinh năm 2003 ở Nghệ An. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hà Nội, từng vô địch và giành danh hiệu cầu thủ hay nhất Giải U19 Quốc gia 2022. Sau đó, Sơn từng được đôn lên đội một thi đấu V-League 2023 dưới thời HLV Bozidar Bandovic. Tuy nhiên, Vũ Văn Sơn không trụ lại được Hà Nội FC, mà được cho mượn đến Quảng Nam, đội hạng Nhất Hòa Bình, Phù Đổng Ninh Bình và hiện là Trẻ TP HCM. Năm 2022, Sơn cùng đội tuyển Việt Nam dự Giải U19 Đông Nam Á. Một năm sau, anh được bầu làm đội trưởng U20 Việt Nam, nhưng do chấn thương nên lỡ Giải U20 châu Á 2023. Tiền đạo Nguyễn Xuân Nam sinh năm 1994, cũng trưởng thành từ Trung tâm đào tạo trẻ Hà Nội. Anh từng thi đấu cho U19 Việt Nam và giành vua phá lưới U19 Đông Nam Á 2011, rồi sau này được triệu tập lên ĐTQG nhưng chưa có trận ra mắt. Ở cấp CLB, Xuân Nam thuộc Hà Nội T&T (nay là Hà Nội FC), rồi được cho mượn đến CLB Vientiane và Hà Nội (sau là Sài Gòn FC, nay đã giải thể). Từ năm 2019, anh gia nhập đội hạng Nhất Phố Hiến (nay là PVF-CAND) và giành vua phá lưới. Một năm sau, anh đến CLB TP HCM (2020-2021), Bình Định (2021-2022), Công an Hà Nội (2023-2024) và giờ là PVF-CAND.