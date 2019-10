Mặc váy lụa mỏng manh làm sao để không gặp sự cố "kém duyên" giống Midu?

Thứ Hai, ngày 28/10/2019 05:00 AM (GMT+7)

Váy lụa vừa sang vừa gợi cảm nhưng cũng tiềm ẩn nhiều sự cố không lường trước.

Nhan sắc ngọt ngào của Midu tan theo mây khói vì váy lụa dính vào người, lộ vùng nhạy cảm.

Váy lụa với chất liệu mềm mại, bóng mượt mang tới vẻ đẹp nữ tính dịu dàng cho người mặc nhưng bên cạnh đó, họ không thể nào ngờ trước những tình huống khó xử sẽ xảy ra. Vậy nên, để bản thân luôn an toàn nơi công cộng cần phải có những chiếc váy được chọn lựa kỹ càng để "phòng còn hơn chống".

Khán giả hẳn còn nhớ hình ảnh Midu chơi gameshow và khi ấy nhan sắc không tuổi của nữ diễn viên tưởng rằng có thể lấy lòng được người xem cho tới khi, chiếc váy lụa phản chủ dính vào người lộ nguyên vùng nhạy cảm trên sóng truyền hình. Chắc hẳn đây là hình ảnh mà chính cô cũng không bao giờ muốn nhớ tới.

Selena Gomez thản nhiên thả dáng trên phố mà không biết tới sự cố váy áo đang mắc phải.

Miranda Kerr lộ rõ vùng nhạy cảm theo từng bước chân chuyển động trên thảm đỏ sự kiện

Nếu xâu chuỗi những pha "đỏ mặt" mà các sao từ Đông sang Tây, từ trong nước tới ngoài nước mắc phải khi mặc váy lụa là do kiểu dáng xòe. Khi bước đi sẽ tạo một lực tác động ngược lại hay đơn giản chỉ là một cơn gió thổi qua cũng khiến chiếc váy như được dùng keo 502 dính chặt vào cơ thể bạn. Với chất liệu mỏng mềm như váy lụa, việc in hằn vùng nhạy cảm rõ mồn một là điều khó tránh khỏi.

Có thể nói đây là một loại trang phục khó tính nhất trong thời gian qua nhưng vì tạo nên cơn sốt, xu hướng vì tính thẩm mỹ cao nên nhiều mỹ nhân chẳng ngại 1 lần được chinh phục. Để khắc phục những khuyết điểm với váy lụa cần lưu ý 2 điều căn bản:

Chọn phom dáng

Đa phần váy lụa phản chủ đều do thiết kế dáng xòe hoặc rộng. Vậy nên, cần chọn thiết kế có độ ôm cơ thể sẽ giúp phần vải ở vị trí ngang hông căng ra mà không lộ "vùng cấm địa". Ngoài ra, tận dụng những đường xếp nếp, nhún bèo phía trước bụng, 2 bên hông tạo nên những đường nhăn đẹp mắt, che chắn an toàn mà vẫn mang lại tính thẩm mỹ cao.

Có thể dùng phụ kiện là túi xách hay clutch cầm tay để che chắn, giúp bạn tự tin hơn trong từng bước đi.

Chi Pu là một trong những mỹ nhân lăng xê thành công váy lụa, đẹp không điểm chết.

Từ sự kiện tới đường phố, nàng nghệ sĩ đa tài đều dễ dàng chinh phục loại trang phục này.

Những đường xếp nếp vô cùng quan trọng trong việc phòng chống sự cố lộ vùng nhạy cảm.

Chọn nội y

Khi khắc phục được những lỗi không nên có với trang phục thì sự hoàn hảo cần phải được thực hiện với yếu tố quan trọng hơn chính là nội y. Với những kiểu váy mỏng, mềm dễ in hằn vết quần nội y thì lựa chọn thông minh nhất là quần C- string. Mẫu quần nào đủ lớn để che chắn vùng nhạy cảm theo dáng chữ C, ôm chặt và không có viền quần nên không sợ nổi cộm kém duyên.

Mẫu nội y có thể mặc với bất kỳ loại trang phục nào mà mỗi nàng nên có 1 chiếc trong tủ đồ.

Chọn áo khoác ngoài

Để thêm phần quý phái, sang trọng các mỹ nhân có thể mix áo khoác blazer hay cardigan cùng váy lụa xuống phố. Đây là một sự lựa chọn không mới nhưng chưa khi nào làm các tín đồ thời trang thất vọng. Ngoài ra, nó giúp bạn che chắn an toàn.

Cách mix này sẽ mang lại phong cách thanh lịch cho các nàng những ngày thu mát lạnh.