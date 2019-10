"Hoa hậu rửa chân cho chồng" giảm từ gần 100kg xuống body siêu mẫu

"Hoa hậu rửa chân cho chồng" giảm từ gần 100kg xuống body siêu mẫu

Chủ Nhật, ngày 27/10/2019 11:09 AM (GMT+7)

Hoa hậu Phương Lê kể chuyện 3 lần sinh nở khiến cơ thể cô tăng cân không kiểm soát, nặng gần 100kg.

Thân hình nặng gần 95kg của hoa hậu Phương Lê.

Sau khi sinh 3 nàng "công chúa", hoa hậu Phương Lê đã tăng 42kg và cô phải trải qua quá trình giảm cân khốc liệt, quyết tâm cao độ để có được cơ thể như hiện tại. Người đẹp cho hay, thuở còn con gái cô chỉ nặng 48kg và số đo cơ thể 90-60-90cm. Sau khi sinh song bé đầu tiên, cô đã tăng 27kg khiến cơ thể béo phì, nặng nề. Không lâu sau đó, cô tiếp tục dính bầu sinh đôi và chưa kịp giảm cân lại tiếp tục chăm 2 bé nhỏ.

Lúc có bầu lần 2, cô nặng 65kg. Và khi sinh xong 2 bé, cân nặng của cô lên tới 95kg. Vì phải chăm sóc cho 3 con nhỏ một lúc nên cô bận rộn gấp nhiều lần so với các mẹ bỉm sữa khác, chính điều này đã khiến cô sắc vóc xuống dốc không phanh.

Hoa hậu Phương Lê lấy lại vóc dáng chuẩn mẫu sau 2 năm cố gắng không ngừng.

Trước khoảng thời gian nhiều áp lực đè nặng, hoa hậu Phương Lê đã trải lòng về kế hoạch giảm cân cấp tốc. Cô chia sẻ: "Ăn uống ngày 3 buổi toàn đồ luộc và canh rau tất cả đều không nêm đường. Nói không với tinh bột và thịt bò thịt heo, món mình ăn là cá và ức gà không da hấp hành, canh cua đồng, bầu bí, rau các loại, nước ép trái cây như bưởi cam táo và thơm.

Không ăn ngọt dù trái cây cũng không trong lúc giảm cân. Mình đi và chạy bộ, tập yoga tại nhà lúc rảnh. Nịt gen bụng trong 2 năm để có vòng eo và có đi spa làm một liệu trình quấn eo. Cuối cùng ông trời không phụ người quyết tâm mình giảm từ 90kg còn 50kg. Đó là một quá trình gian khổ" - hoa hậu Phương Lê nói.

Thân hình quyến rũ của người đẹp 3 con.

Buổi sáng, ngay khi vừa ngủ dậy, Phương Lê uống ngay một ly nước lọc 300ml. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, trước khi ăn sáng, cô lại uống thêm một ly nước lọc 300ml nữa. Bữa sáng, Phương Lê sẽ thay đổi mỗi ngày để không bị ngán. Cô thường đổi món với khoai lang, ngô, trứng gà (tất cả đều ở dạng luộc), sữa tươi.

Buổi trưa, Phương Lê cho phép mình được ăn ngon hơn. "Với tôi bữa trưa là bữa chính để nuôi cơ thể chúng ta qua đến hôm sau nên cho phép ăn bình thường. Chỉ tránh ăn nhiều dầu mỡ, thịt, hạn chế tinh bột, đồng thời ăn nhiều canh rau và ăn thật no bụng. Ăn no như vậy sẽ giúp bạn không bị đói cồn cào vào buổi chiều. Và tất nhiên bạn biết lúc bị đói cồn cào thì chúng ta sẽ như thế nào rồi đó, sẽ phá vỡ mọi kế hoạch, ăn uống tùm lum, miễn sao cho no, cho sướng miệng, rồi sau đó lại hối hận", Phương Lê cho biết.

Bữa chiều: Uống một ly nước lọc 300ml trước ăn. Ăn canh các loại rau nhưng chỉ nấu với tôm, cá, tuyệt đối không ăn thịt và tinh bột vào buổi chiều. Nếu bạn thấy đói bụng vào buổi tối thì ăn thêm trái cây như táo, lê, chuối, uống thêm ly nước ép 300ml (nước ép táo, cà chua, bưởi, dứa…).

Các món ăn giảm cân mà cô thường áp dụng.